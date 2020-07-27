«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.

Как сообщает пресс-служба клуба, по истечении контрактов команду покинут Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

По итогам сезона-2019/20 «Динамо» заняло шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и завоевало путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Химок» высказался об усилении команды перед сезоном-2020/21.