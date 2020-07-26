Гендиректор «Химок» высказался об усилении команды перед сезоном-2020/21

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Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов высказал мнение о предстоящем усилении состава команды для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
Гендиректор «Химок» высказался об усилении команды перед сезоном-2020/21
  • © ФК "Химки"

«Понимание по составу на новый сезон есть, есть база игроков. Завтра с тренерским штабом будем определяться — наверное, какие-то новые игроки будут, но они не должны быть слабее наших, которые доказали, что спокойно могут играть в Премьер-лиге», — приводит слова Иванова ТАСС.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ.

Ранее Сергей Юран заявил, что «Химки» могут усилиться футболистами «Спартака».

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