Газизов высказался о трансферной кампании «Спартака»

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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании красно-белых.
Газизов высказался о трансферной кампании «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По слухам, клуб должны пополнить игрок «Уфы» Остон Урунов и Александр Кокорин, завершавший прошлый сезон в «Сочи». Кроме того, защитник Самуэль Жиго, если верить СМИ, хочет вернуться в Европу.

«Урунова тут видели? Давайте подождём. Мне кажется, надо говорить, когда уже всё произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль — игрок «Спартака», мы на него рассчитываем», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Газизов отказался от комментариев по поводу перехода Кокорина в «Спартак».

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