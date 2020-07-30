Газизов высказался о трансферной кампании «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании красно-белых.

По слухам, клуб должны пополнить игрок «Уфы» Остон Урунов и Александр Кокорин, завершавший прошлый сезон в «Сочи». Кроме того, защитник Самуэль Жиго, если верить СМИ, хочет вернуться в Европу.

«Урунова тут видели? Давайте подождём. Мне кажется, надо говорить, когда уже всё произошло. Если будет что-то хорошее, наши болельщики первыми узнают об этом. Что касается слухов об уходе Жиго, то Самуэль — игрок «Спартака», мы на него рассчитываем», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Газизов отказался от комментариев по поводу перехода Кокорина в «Спартак».