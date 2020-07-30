Тихонов попытался предугадать, как фанаты «Спартака» примут Кокорина

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов не считает, что болельщики красно-белых плохо примут Александра Кокорина.

Специалист полагает, что, если форвард игрой докажет свою необходимость команде, вопросов к нему не будет.

«Вспомните Владимира Быстрова. Он перешёл из «Зенита» в «Спартак» и приносил красно-белым пользу. Мало того, в 2009 году он вернулся обратно в Санкт-Петербург и столкнулся с настоящей обструкцией. Фанаты «Зенита» много чего о нём говорили, но он своей игрой вернул их доверие. Да и что такого Кокорин говорил о «Спартаке»? Он же никого не оскорблял. Может, говорил, что не любит красно-белых, но так говорят все молодые футболисты, выступающие в командах — антагонистах «Спартака». Посмотрим, как Кокорин проявит себя», — сказал Тихонов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Тихонов объяснил плюсы для «Спартака» в переходе Кокорина.