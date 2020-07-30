Тихонов объяснил плюсы для «Спартака» в переходе Кокорина

Многократный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов высказался о возможном переходе форварда Александра Кокорина в стан красно-белых.

«Не знаю, станет ли Кокорин лидером «Спартака». Вы сами понимаете, что играть в «Зените» — это одно, играть в «Сочи» — другое, а в «Спартаке» — третье. Давайте не будем загадывать. Но мне бы хотелось, чтобы Александр принёс клубу большую пользу, потому что это хороший нападающий», — сказал Тихонов в интервью RT.

Специалист также выразил мнение, что Кокорин является одним из сильнейших нападающих чемпионата России и стал бы усилением для любого клуба.

«Да, в «Спартаке» уже есть три форварда, но если бы они устраивали руководство, контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к уже имеющимся в команде футболистам. Например, у «Зенита» на данный момент только два форварда — Артём Дзюба и Сердар Азмун, но других нападающих они не берут», — резюмировал Тихонов.

Ранее сообщалось, что Тихонов объявил об открытии своей футбольной школы в Подмосковье.