«А вдруг Артём откажется от предложения «Зенита»: Абрамов о будущем Дзюбы и Смолова, а также ценах на Миранчука и Чалова

Артём Дзюба не горит желанием покидать Петербург и уезжать в Европу, но не стоит исключать того, что он откажется продлевать соглашение с «Зенитом». Об этом в интервью RT заявил футбольный агент Владимир Абрамов. По его мнению, капитан сборной России отличается от Фёдора Смолова, который стремился попробовать свои силы за границей. Специалист предположил, сколько на самом деле могут выручить за Алексея Миранчука и Фёдора Чалова «Локомотив» и ЦСКА, а также прокомментировал смену генерального директора в московском «Спартаке».

«Тяжело предположить, кому в Европе нужен такой футболист, как Смолов»

— Какие позиции стоит усилить «Зениту», чтобы вновь не занять последнее место в группе Лиги чемпионов?

— На мой взгляд, «Зенит» достаточно укрепил состав и готов к ЛЧ. Просто в прошлом году для команды неудачно сложились обстоятельства. К тому же Малком, за которого заплатили приличные деньги, на тот момент восстанавливался от травмы. Да и коллектив тогда сыгрался не до конца. Сейчас ростер чемпиона выглядит по-настоящему внушительно. Безусловно, состав можно укрепить ещё. Но если речь идёт о качественном усилении, потребуются дорогие игроки высокого европейского уровня, чья стоимость превышает €40 млн. Речь о звёздах, которые преобразуют чемпиона страны в нечто более мощное. Но они не очень-то хотят ехать в Россию. Сомневаюсь, что сине-бело-голубые сумеют взять хотя бы одного такого исполнителя под грядущую ЛЧ.

— У целого ряда российских футболистов «Зенита» по окончании сезона закончились контракты с клубом, но об их продлении до сих пор ничего не сообщается. Почему «Зенит» медлит?

— Это связано с техническими вопросами. Сейчас из «Зенита» уходить никто не хочет, за исключением тех, кто сидит на лавке. Если вы думаете, что Сердар Азмун, Артём Дзюба или кто-то другой рванёт в Европу, то ошибаетесь. Денег на данный момент ни у кого нет, не только в России. Не предвкушаю ничего хорошего на трансферном рынке. Мало того, думаю, стоит немного подождать — и можно будет купить много интересных исполнителей по относительно бросовым ценам.

— Но вы же сами сказали, что денег нет и в России.

— Сейчас я говорю только о «Зените» и в какой-то мере о «Спартаке», ЦСКА и «Динамо». Но речь о тратах, не превышающих €10 млн. Покупать футболистов вдвое дороже сможет только «Зенит», в том числе не рискуя нарушить финансовый фейр-плей. У остальных рыльце в пушку.

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— Далер Кузяев действительно интересен иностранным клубам, в том числе «Марселю», или это некий вброс с целью получить новый контракт от «Зенита»?

— 50 на 50. Но что такое Марсель? Это дыра по сравнению с Санкт-Петербургом. Это зарплата вдвое меньше той, что у него в «Зените». Если Кузяеву так хочется туда поехать, нет вопросов. Другое дело, если бы его позвали в Лондон или Мадрид, или, например, в Париж. Но в ПСЖ Далера не пригласят. Если Кузяеву в «Зените» сохранят заработную плату на прежнем уровне, зачем ему ехать в Европу?

— Но есть пример того же Фёдора Смолова, который отправился играть в Испанию.

— Мало того, он согласился на понижение зарплаты в два раза. Но Смолов, что называется, с придурью. Он весь в наколках, как будто отсидел 15 лет в российской тюрьме. Ему хотелось как-то блеснуть. Деньги Фёдора давно не интересуют, за годы карьеры накопилась немалая сумма. Он хотел забить лучшим командам Испании и осуществил мечту. Но на него посмотрели и поняли: скорости не хватает, движения нет, при жаркой погоде на горло себе наступить не может. Кому он там нужен?

— Ждать, что «Сельта» выкупит Смолова у «Локомотива», не стоит?

— Тяжело предположить, кому в Европе нужен такой футболист, как Смолов. Разве что его возьмёт «Зенит». Но я не хочу плохо говорить о Фёдоре. Он действительно хороший футболист. Возможно, Смолов и найдёт себе команду в Европе, но с ещё большим уменьшением оклада. Я считал, что ему и в «Локомотиве» хорошо.

— Весной ходило немало слухов об отъезде в Европу Артёма Дзюбы.

— Дзюба — любимец российских болельщиков. Ради него люди приходят на стадионы по всей стране. В Европе же он вначале будет никем. Плюс таких неординарных футболистов в «Зените» всего несколько. И пока Артём держит свой высокий уровень, за него нужно цепляться обеими руками.

Что касается интереса из Европы, если футболист старше 28 лет, много за него не заплатят, тем более при росте выше 195 см. Ведь при таких габаритах даже небольшая травма способна выбить человека из строя на несколько месяцев. Дзюба может уйти свободным агентом, но нужно ли ему это?

Когда общались с ним, у меня не возникло ощущения, что Артём прямо мечтает уехать, в отличие от того же Смолова. Фёдору Европа понравилась ещё после аренды в «Фейеноорде». Дзюба — другой. Например, он не знает иностранных языков. Плюс он человек семейный, и переезжать в новую страну ему будет непросто. С другой стороны, всё может в одночасье измениться. Вдруг Дзюба откажется от предложения «Зенита».

— Если Артём подпишет новое соглашение с клубом, его оклад понизится, учитывая возраст?

— Всё зависит от того, как Дзюба будет себя вести. А он умеет играть по правилам. Но порядочные люди в «Газпроме» глупостей не совершают, как это в своё время сделали в «Спартаке», упустив Артёма. Тогда с ним торговались до последнего. Если бы сейчас на руках у Дзюбы были хорошие предложения от московских клубов, это бы укрепило его позиции в переговорах с «Зенитом». Но, повторюсь, не припомню, чтобы петербуржцы совершали глупости. Артём стоит своих денег и отрабатывает их, поэтому клуб обязан дать ему столько, сколько он уже получает. Мало того, Дзюба имеет полное право рассчитывать на 10—20% прибавки.

— Контракт с «Зенитом» заканчивается и у Юрия Жиркова. Клубу стоит сохранить ветерана?

— Левого защитника сильнее Жиркова в России до сих пор нет. Не появилось такого игрока и в «Зените». Если Юрий здоров, он выходит на поле. Не вижу смысла для «Зенита» отпускать ветерана. Думаю, с ним продлят соглашение на год, либо — с возможностью пролонгации ещё на один.

«Если Миранчук блеснёт в Лиге чемпионов, за него можно получить и €70 млн»

— Алексей Миранчук летом забил за «Локомотив» семь мячей и помог команде завоевать серебро. Стоит ли ждать, что он покинет клуб в ближайшее трансферное окно?

— Они с братом Антоном — молодые футболисты, которых можно продать оптом. У «Локомотива» сейчас проблемы с деньгами, а РЖД не стремится разбрасываться средствами. Если бы железнодорожники не заняли второе место в РПЛ и не отобрались в групповой этап ЛЧ, можно было бы предположить скорую продажу Алексея. А так, думаю, его оставят, чтобы потом отпустить за ещё большую сумму. Одно дело €15—20 млн, другое — €50 млн и больше. Если Миранчук блеснёт в ЛЧ, за него можно получить и €70 млн.

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— Вы считаете, это реальная сумма за российского футболиста?

— Вопрос везения. Никто ведь не предполагал, что Дзюба на домашнем чемпионате мира станет игроком основного состава сборной России и превратится в лучшего нападающего страны. В Европе кризис, но есть великие звёзды, за которых готовы платить большие деньги. Цена на таких исполнителей не падает никогда, как на редкие бриллианты.

— То есть Алексей Миранчук — бриллиант?

— На сегодняшний день он — лучшее, что есть у российского футбола на продажу. Он молод, но при этом достаточно опытен. На него уже заглядываются европейские клубы, но не до такой степени, чтобы заглядеться окончательно. Когда «Локомотив» даст кому-то в ЛЧ по морде, потенциальные покупатели поймут, что Миранчук действительно стоит этих денег. Топ-клубы всегда совершают глупости, покупая футболистов задорого.

— Но генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе сказал, что меньше, чем за €20 млн, Алексея не отпустит.

— Если он продаст его в один из сильнейших клубов Италии или Англии с правом на 20% от дальнейшей перепродажи — это одно. Другое дело, когда игрок уходит в среднюю команду. Например, Александр Головин перебрался в «Монако». И кому он сейчас нужен? Но Евгений Гинер продал его за €30 млн и счастлив, что получил в два раза большую сумму, чем Головин стоит на самом деле. А за Миранчука прямо сейчас можно получить порядка €20 млн.

— Уже в следующем году у Миранчука истечёт срок действия контракта с «Локомотивом». Стоит ли ждать продления соглашения с железнодорожниками, или футболист в июне 2021-го уйдёт бесплатно?

— Он может уйти, если в «Локомотиве» работают идиоты, но это не так. Думаю, с Алексеем существует определённая договорённость. Если бы её не было, клуб продал бы его ещё зимой, тем более интерес имелся. Алексей — порядочный парень. Для него в клубе создали хорошие условия, положили ему высокую зарплату. Брат рядом. Он, в свою очередь, не захочет заниматься кусочничеством.

«В «Спартаке» сначала докладывают Федуну, а он, например, может уехать отдыхать»

— Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у клуба появились хорошие возможности, чтобы усилиться точечно. Армейцы снова могут позволить себе тратить серьёзные деньги?

— Очень тяжело предсказать, что придёт в голову ВЭБ. Посмотрим, сумеет ли Максим Орешкин, болельщик красно-синих, убедить этих людей, что ЦСКА необходимо дать денег ради возвращения команды на вершину РПЛ и в ЛЧ. Ведь главная задача ВЭБ — продать клуб. ЦСКА для корпорации — абсолютно непрофильный актив. Поэтому, возможно, ВЭБ пойдёт на определённые риски. Так, для меня стала сюрпризом информация о том, что армейцы практически подписали контракт с Адольфо Гайчем.

— Можно ожидать, что теперь армейцы смогут брать не только молодых перспективных и недорогих игроков, но и сложившихся мастеров?

— В ЦСКА уже собрана хорошая команда, армейцам нужно лишь точечное усиление. Думаю, Гончаренко остался в клубе как раз под эти обещания.

— Сообщается, что Николой Влашичем интересуются европейские клубы. Не стоит ли ЦСКА в данном случае при первом хорошем предложении продать хорвата, чтобы не повторилась ситуации с Фёдором Чаловым?

— Говорят, «Кристал Пэлас» летом предлагал за Чалова £25 млн. Я бы не дал и половину этой суммы. Таких денег он не стоит. А Влашич — хороший игрок. Но его и купили за €16 млн. Если хорвата продадут за сумму в два раза большую, это станет отличной сделкой. Но тренер может сказать: «Давайте его оставим». ЦСКА ведь важно иметь сыгранную команду.

— Сам Чалов в концовке сезона наконец начал забивать. Может ли к нему вновь появиться интерес в Европе?

— Почему нет? Если ЦСКА возьмёт Лигу Европы, а Чалов забьёт десять, то его могут и продать. А как по-другому? Вы думаете, армейцы опять всем проиграют, Фёдор ничего не забьёт, и его купят? Так не бывает! Но футбол полон сюрпризов.

— «Спартак» назначил Шамиля Газизова на должность генерального директора. Судя по тому, как экономно он расходовал средства в «Уфе», серьёзных трат от московского клуба в ближайшее время ждать не стоит?

— «Спартак» всегда аккуратен на трансферном рынке. Проблема в том, что клуб очень долго принимает решения и теряет возможность покупать того, кого нужно. Констанин Сарсания решал вопросы в «Зените» в течение одного рабочего дня. Утром он узнавал о футболисте, а вечером уже договаривался, каким образом переводить за него деньги.

В «Спартаке» сначала всё докладывают Леониду Федуну, а он может, например, уехать отдыхать. Всё очень медленно. И не совсем понятно, почему убрали Томаса Цорна. Он потратил деньги на Алекса Крала, Гуса Тиля и Александра Соболева, но мне нравятся эти футболисты. Соболев — вообще прекрасное приобретение.

— Можно предположить, что с приходом Газизова решения в «Спартаке» будут приниматься оперативнее?

— Всё дело в уважительном отношении к человеку. Вспомните, когда «Спартак» приглашал Курбана Бердыева на должность главного тренера, он ответил: «Я согласен, но при условии, что гендиректором станет Сарсания». Специалисту отказали. А кто будет принимать решения сейчас, мне сложно сказать. Если они договорились с Федуном, многое может измениться. В клубе должно быть доверие.