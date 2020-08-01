Юран заявил, что его не пустили на базу «Химок» за вещами

Сергей Юран, уволенный с поста главного тренера «Химок», заявил, что его не пустили на клубную базу забрать вещи.

«Пришлось звонить. Хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. И всё же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Ребята написали открытое письмо на имя губернатора Московской области с просьбой оставить меня. Это команда! Футболистов не обманешь. Мы работаем с ними вместе, нам комфортно. Они бьются за Подмосковье, за Химки. Это их искреннее отношение», — приводит слова Юрана «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев объяснил причины увольнения Юрана.