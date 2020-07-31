Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака»
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- РИА Новости
«Чем в «Химках» мотивировали решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что говорил на эту тему с министром спорта Московской области Романом Терюшковым.
«Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают», — добавил специалист.
51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.
Ранее Юран сообщил о своём увольнении из «Химок».