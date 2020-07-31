Юран заявил, что его уволили из «Химок» по указанию гендиректора «Спартака»

Российский специалист Сергей Юран рассказал, что был уволен с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки» по указанию генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова.

«Чем в «Химках» мотивировали решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что говорил на эту тему с министром спорта Московской области Романом Терюшковым.

«Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают», — добавил специалист.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее Юран сообщил о своём увольнении из «Химок».