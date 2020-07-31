Юран сообщил о своём увольнении из «Химок»

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Российский специалист Сергей Юран сообщил о своём увольнении с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».
Юран сообщил о своём увольнении из «Химок»
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

«Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Александр Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил: «Читайте контракт. Он у меня действует ещё почти три года. 2,9 года. Вот и всё», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

51-летний специалист возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ с 2-го места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Химки» уволили спортивного директора через несколько часов после назначения.

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