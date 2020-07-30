«Поколение COVID-19»: кто из молодых российских футболистов проявил себя после возобновления сезона РПЛ

Окончание сезона в РПЛ ознаменовалось многочисленными дебютами молодых российских футболистов. Этому способствовало увеличение количества замен, а также плотный календарь. Константин Марадишвили стал основным опорником ЦСКА, а Данила Прохин провёл три матча в центре обороны «Зенита» вместо Бранислава Ивановича. В составе «Краснодара» первые встречи в Премьер-лиге сыграли сразу несколько воспитанников клубной академии, в том числе и вратарь Денис Адамов. RT рассказывает о самых ярких молодых игроках «поколения COVID-19».

После вынужденной паузы тренеры клубов РПЛ стали больше доверять молодым футболистам в связи с плотным графиком и возможностью проводить пять замен в течение одного матча. RT вспомнил самых ярких представителей «поколения COVID-19» — игроков, которые получили свой шанс благодаря эпидемии.

Данила Прохин («Зенит»)

Насыщенный график летних матчей вынудил тренеров чаще доверять молодёжи, и даже «Зенит» не стал исключением. Впрочем, Сергей Семак дал шанс резервистам уже после завоевания чемпионства. Так, три полных матча в РПЛ провёл 19-летний воспитанник академии и капитан «Зенита-2» Данила Прохин.

Уроженец города Кириши стал первым за 20 лет центральным защитником с российским паспортом, который провёл за «Зенит» три игры подряд в первенстве России. Уверенности и хладнокровия Прохину хватало не всегда, но грубых результативных ошибок он не допускал. Мало того, юный футболист отметился удивительной точностью передач — 91%.

Теперь Данила закрепился на позиции четвёртого центрального защитника в обойме за спинами Ярослава Ракицкого, Деяна Ловрена и Йордана Осорио. И если в Лиге чемпионов его выпускать на поле пока рано, то во внутреннем чемпионате именно россиянин может помочь сэкономить силы основе на дистанции.

Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)

Рыбчинский запомнился болельщикам «Локомотива» ещё по товарищескому турниру в Катаре в феврале. Тогда быстрый и техничный крайний полузащитник великолепно проявил себя в матче за второе место с «Ростовом». В тот день воспитанник клубной академии был одним из лучших на поле. Он конструировал все атаки железнодорожников и сам отметился голом.

Но в официальных матчах Юрий Сёмин молодому футболисту не слишком доверял, лишь дважды выпустив его на замену в чемпионате. С приходом Марко Николича ситуация изменилась. После возобновления сезона Рыбчинский принял участие в пяти играх, причём две из них начал в стартовом составе. При этом Дмитрий выходил как на левом, так и на правом крае полузащиты. В активе 21-летнего хавбека две результативные передачи на братьев Миранчук в матчах с «Рубином» и «Уралом».

Также в составе «Локо» стоит отметить дебютанта, нападающего 2000 года рождения Тимура Сулейманова. Летом форвард четырежды вышел на замену в РПЛ и даже отметился отменённым мячом в матче с «Сочи».

Максим Кутовой, Никита Сергеев, Алекс Мацукатов, Денис Адамов («Краснодар»)

Также весной в РПЛ дебютировали сразу несколько воспитанников «Краснодара». Впрочем, все они провели на поле не так много времени, ограничившись выходами на замену в концовках встреч.

Из общего ряда стоит выделить вратаря Дениса Адамова, который долгое время находился за спинами Матвея Сафонова, Станислава Крицюка и Андрея Синицына и вынужден был довольствоваться играми за «Краснодар-2» в ФНЛ.

Однако Денис терпеливо ждал своего часа и в конце концов дождался. В матче с «Динамо» красную карточку получил Сафонов, и на поле появился Адамов. От бело-голубых молодой голкипер пропустил дважды, зато распечатать свои ворота в игре последнего тура с «Ахматом» не позволил.

Константин Марадишвили (ЦСКА)

Куда чаще на поле появлялся Марадишвили. 20-летний опорный полузащитник стал ещё одним воспитанником ЦСКА, заигравшим в команде при Викторе Гончаренко. Поначалу белорусский специалист выпускал Константина лишь в концовках встреч, но после возобновления сезона он превратился в основного игрока команды.

Марадишвили в опорной зоне выполняет огромный объём черновой работы, но при этом грамотно начинает атаки ЦСКА. В среднем в каждом матче РПЛ он делал по 27 передач, 78,5% из которых — точные. При этом футболист обладает неплохим ударом и при удобном случае готов его продемонстрировать (в среднем 1,1 за игру). Но вот отметиться баллами за результативность Марадишвили пока не удалось.

Данила Ведерников и Данила Прошляков («Ростов»)

«Ростов», проведший матч с «Сочи» силами юных воспитанников клубной академии, стал лидером РПЛ по числу задействованных футболистов 2000 года рождения и младше — 16 человек. Однако если не брать в расчёт ту игру, Валерий Карпин доверял молодёжи нечасто. Так, после возобновления сезона из числа вышеуказанных футболистов тренер более-менее регулярно задействовал лишь Данилу Ведерникова и Данилу Прошлякова. К слову, левый защитник Ведерников стал ещё одним воспитанником «Краснодара», дебютировавшим в РПЛ.

Нападающий Прошляков перебрался в «Ростов» из «Спартака» и летом принял участие в шести матчах РПЛ. Запомнился форвард пока лишь удалением в поединке с «Арсеналом». Воспитанник красно-белых вышел на замену в начале второго тайма и успел получить две жёлтые карточки.

Игорь Школик, Максим Данилин, Владислав Карапузов («Динамо»)





Куда активнее доверяют молодым футболистам в «Динамо». Это неудивительно, ведь главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков ранее работал с молодёжной командой. И уже в концовке сезона в РПЛ дебютировали сразу три воспитанника клубной академии: Игорь Школик, Максим Данилин и Владислав Карапузов.

Причём Новиков не побоялся довериться им в последних турах, когда бело-голубые вели борьбу за путёвки в еврокубки. Так, в стартовый состав на важнейшую игру с «Краснодаром» попали и Школик, и Данилин. Это не помешало «Динамо» одержать победу.

А главным героем того противостояния стал 21-летний нападающий Вячеслав Грулёв, вернувшийся в команду из аренды в «Нижнем Новгороде». Сначала он заработал удаление для Сафонова, а затем открыл счёт.

Павел Маслов («Спартак»)

В другой столичной команде, «Спартак», летом на постоянной основе заиграл 20-летний Маслов. Причём воспитанник академии ЦСКА выходил как в центре обороны, так и на правом крае защиты. Игрок, дебютировавший в ФНЛ в возрасте 15 лет, действовал достаточно спокойно и надёжно, практически не допуская грубых ошибок.

Появившись же на правом крае обороны в матче с «Ахматом», футболист сразу отметился первым баллом за результативность в «Спартаке» — отдал голевую передачу на Романа Зобнина.

Однако впечатления о его игре испортила кубковая встреча с «Зенитом». Павел наряду с ещё одним молодым защитником, Ильёй Гапоновым, на фланге обороны не справлялись с оппонентами. Так, Маслов в конце первого тайма не сумел остановить прорыв Малкома, и бразилец в результате выполнил результативный прострел на Далера Кузяева.

Даниил Хлусевич («Арсенал»)

А в составе тульского «Арсенала» летом заиграл 19-летний полузащитник Даниил Хлусевич. Уроженец Симферополя воспользовался отсутствием Роберта Бауэра, который так и не вернулся в Россию из Германии по семейным обстоятельствам, и прочно занял место на правом фланге полузащиты.

В активе Хлусевича пять матчей в РПЛ и один гол. В рамках предпоследнего тура Даниил открыл счёт в поединке с «Уралом» после подачи углового (3:1). Также полузащитник успел стать лидером команды по количеству подкатов (в среднем 2,6 за матч). Хорош он и в дриблинге (в среднем по 2 попытки за игру и второе место в команде).

Данила Смирнов («Крылья Советов»)

Ещё одним футболистом 2001 года рождения, который дебютировал в РПЛ летом, стал полузащитник вылетевших в ФНЛ «Крыльев Советов» Данила Смирнов. Андрей Талалаев не побоялся довериться игроку в концовках заключительных матчей сезона, и он провёл на поле суммарно 52 минуты.

Помимо него в РПЛ в составе самарцев дебютировали два исполнителя 2000 года рождения: Владислав Тюрин и Дмитрий Молчанов. Ну а арендованный у «Спартака» Максим Глушенков забил три мяча, открыв счёт голам в Премьер-лиге, и отдал одну результативную передачу.