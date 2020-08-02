Юран: ходят слухи, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»

Уволенный из «Химок» Сергей Юран во время разговора с пранкерами заявил, что располагает сведениями, согласно которым химчане и «Уфа» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) должны будут проиграть московскому «Спартаку» в обоих матчах чемпионата.

«Ходят разговоры, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак», отдавая по шесть очков. Это 12 очков. Я сказал, что это даже не обсуждается. Если хоть намёк будет, чтобы сдать игру и помогать «Спартаку». Футболистами — да, чтобы прогрессировали, здесь вопросов нет. А эти моменты — вы извините», — заявил Юран, аудиозапись разговора с которым опубликована в Telegram-канале «Мутко против».

Генеральным директором «Спартака» в июле был назначен Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Уфе». По информации ряда СМИ, «Химки» сумели найти финансирование для выступлений в РПЛ в том числе благодаря помощи «Спартака». Сам Юран был уволен из «Химок» после того, как вывел команду в РПЛ и в финал Кубка России.

Ранее Юран заявил о намерении подать в УЕФА иск к «Химкам».