Источник: Гунько хочет видеть Мелкадзе в «Химках»

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Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заявил, что заинтересован в услугах Георгия Мелкадзе, который принадлежит «Спартаку», но прошлый сезон заканчивал в «Тамбове» на правах аренды.
Источник: Гунько хочет видеть Мелкадзе в «Химках»
  • РИА Новости

«Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде. Но не всё зависит от меня», — приводит слова специалиста журналист Сергей Егоров на своём Telegram-канале.

Если верить источнику, другие игроки «Спартака», которых сватают в аренду в «Химки», хотят для себя иных вариантов. Так, Артём Тимофеев может уйти в «Ахмат», Александр Ломовицкий хотел бы продолжить карьеру в Европе, а Максим Глушенков намерен биться за место в основе красно-белых.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги хотят разрешить арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат.

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