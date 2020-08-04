Источник: Гунько хочет видеть Мелкадзе в «Химках»

Новый главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заявил, что заинтересован в услугах Георгия Мелкадзе, который принадлежит «Спартаку», но прошлый сезон заканчивал в «Тамбове» на правах аренды.

«Я не отказываюсь от Мелкадзе, хотел бы видеть его в команде. Но не всё зависит от меня», — приводит слова специалиста журналист Сергей Егоров на своём Telegram-канале.

Если верить источнику, другие игроки «Спартака», которых сватают в аренду в «Химки», хотят для себя иных вариантов. Так, Артём Тимофеев может уйти в «Ахмат», Александр Ломовицкий хотел бы продолжить карьеру в Европе, а Максим Глушенков намерен биться за место в основе красно-белых.

Ранее сообщалось, что клубы Российской премьер-лиги хотят разрешить арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат.