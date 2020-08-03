Клубы РПЛ хотят разрешить арендованным футболистам играть против команд, которым они принадлежат

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против правила, согласно которому арендованные футболисты не могут играть против команд, которым принадлежат.

Сейчас клубы, отдавшие своих игроков в аренду, могут запретить им выходить на поле в очных встречах. Кроме того, владельцы контрактов исполнителей имеют право требовать плату за соответствующее разрешение.

«Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, который бы ограничивал участие футболиста в матчах против клуба, отдавшего его в аренду или команды, ранее владевшей правами на него», — приводит ТАСС заявление пресс-службы РПЛ.

Ранее с подобной инициативой выступил «Краснодар». Бюро исполкома Российского футбольного союза рассмотрит это предложение в ближайшее время.

Также сообщалось, что игроки «Спартака» Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий и Артём Тимофеев перейдут в «Химки» на правах аренды.