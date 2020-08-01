Гунько официально представлен в качестве главного тренера «Химок»

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, в последнее время работавший в клубной академии, официально представлен в качестве нового наставника «Химок».
Гунько официально представлен в качестве главного тренера «Химок»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

На этом посту он сменил Сергея Юрана, который не смог договориться с руководством об уровне зарплаты.

«Гунько представили команде, сегодня с ним должен быть подписан контракт», — заявил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Данную информацию подтвердил и генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

«Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почётное предложение для Дмитрия, новый вызов для него. Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет», — отметил Газизов.

Ранее сообщалось, что Терюшков назвал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана манипуляцией сознанием.

 

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