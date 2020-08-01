Глава Минспорта МО назвал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана манипуляцией сознанием

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался об открытом письме игроков «Химок» в поддержку уволенного тренера Сергея Юрана.
Глава Минспорта МО назвал письмо игроков «Химок» в поддержку Юрана манипуляцией сознанием
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

В своей петиции футболисты попросили губернатора региона Андрея Воробьёва разобраться в ситуации и вернуть наставника.

«Письмо футболистов расцениваю как не совсем спортивное поведение, манипуляцию сознанием. Ребята все профессионалы, на контрактах. Они все молодые, импульсивные. Такая же история была и в 1994-м, но жизнь продолжается. В любом игровом виде спорта всё меняется, тренеры приходят и уходят. Сергею Николаевичу спасибо за работу, все ему благодарны. Гендиректор уже заявил, что просто не договорились по финансовому вопросу в контракте, это всегда является основным», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что игроки «Спартака» Резиуан Мирзов и Максим Глушенков могут присоединиться к «Химкам» на правах аренды.

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