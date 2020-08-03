Иск Юрана в УЕФА, приезд Гайча в Москву и прибытие Ловрена в «Зенит»: что обсуждают в РПЛ за пять дней до начала сезона

Сергей Юран, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Химок», намерен подать иск в УЕФА. Аргентинский нападающий Адольфо Гайч прибыл в Москву и в ближайшее время подпишет контракт с ЦСКА. Деян Ловрен прилетел в Санкт-Петербург и взял в «Зените» шестой номер. А 39-летний вратарь Сергей Рыжиков продолжит карьеру в «Тамбове». RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ за пять дней до начала нового сезона.

12 очков для «Спартака» от «Уфы» и «Химок»

Одним из главных событий последних дней в РПЛ стал скандал, связанный с увольнением Сергея Юрана из «Химок». О прекращении трудовых отношений с тренером стало известно ещё в субботу. Однако специалист не согласился с решением руководства клуба и заявил о желании подать исковое заявление в УЕФА.

«Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать меня на базу. Буду бороться за честь и достоинство до конца», — приводит слова Юрана «Рейтинг букмекеров».

Но куда больший резонанс вызвала аудиозапись, на которой, как утверждается, пранкеры поговорили со специалистом. Она была опубликована в Telegram-канале «Мутко против».

«Есть разговоры, что будут шесть очков из «Уфы», которая будет «подкладываться» под «Спартак», и столько же — от «Химок». Это 12 баллов. Говорю министру, что это даже не обсуждается. Даже если будет намёк на сдачу, помощь «Спартаку»... Футболистами — да, чтобы прогрессировали они. А эти моменты — вы извините», — говорит на аудиозаписи голос, принадлежащий, как сообщается, Юрану.

В свою очередь, министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг эти утверждения и подчеркнул, что у «Химок» «свой особый путь, который никак не пересекается со «Спартаком».

«Все эти заявления, что «Химки» будут «ложиться» под «Спартак», — чушь. Это неспортивный принцип, я против такого. Будет игра со «Спартаком», вы сами увидите, что все разговоры ни о чём. У Юрана просто обида. Я к нему отношусь так же хорошо, мы ему благодарны за то, что он сделал, но это спорт», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Между тем Юрана на посту главного тренера подмосковной команды заменил Дмитрий Гунько, который до того возглавлял академию «Спартака». Под его руководством «Химки» в воскресенье в товарищеском матче обыграли «Динамо» (2:0) благодаря дублю Мохамеда Конате.

ЦСКА намерен вернуть Бекао

В другой контрольной встрече ЦСКА в Москве разошёлся миром с ещё одним новичком РПЛ — «Ротором». Команды так и не сумели поразить ворота друг друга.

Болельщики армейцев продолжают ждать прибытия в Россию Адольфо Гайча. В четверг клуб аргентинца «Сан-Лоренсо» официально объявил о переходе 21-летнего нападающего в ЦСКА. В субботу агент футболиста Фабиан Бустос сообщил, что его клиент прибыл в Москву. По информации Ole, армейцы заплатят за нападающего €8,5 млн.

💙❤️ Cuervo desde la cuna, lo vimos crecer a puro gol, humildad y sacrificio.



🇷🇺 Adolfo Gaich seguirá su carrera en el @pfc_cska Moscú y, con el corazón azulgrana en la mano, se despide así de cada hincha del Ciclón.



👋 ¡Muchos éxitos y hasta luego, Tanque! pic.twitter.com/7JtB9D9czO — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 30, 2020

Сам Гайч в интервью аргентинским журналистам назвал ЦСКА «одним из сильнейших клубов России», а также рассказал о беседах с главным тренером команды Виктором Гончаренко по телефону и по видеосвязи.

Между тем армейский клуб, по информации российских СМИ, интересуется и другими латиноамериканскими футболистами. В частности, сообщалось, что красно-синие ведут переговоры о переходе опорного полузащитника «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера.

В текущем сезоне аргентинской Суперлиги молодой игрок провёл 14 матчей, в которых забил один мяч. Также опорник регулярно вызывается в молодёжную сборную страны. Отмечается, что ЦСКА намерен заполучить Вера, чтобы помочь в адаптации Гайчу. Армейцы якобы готовы заплатить за Фаусто €5 млн, но «Архентинос Хуниорс» требует в два раза большую сумму.

Также ЦСКА не оставляет попыток укрепить центр обороны. По данным отечественной прессы, клуб даже готов вернуть Родриго Бекао, который год назад не без скандала покинул Россию и подписал контракт с итальянским «Удинезе». В завершившемся сезоне Серии А бразилец провёл 29 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

В СМИ утверждается, что армейцы хотят выкупить футболиста обратно, несмотря на не самое красивое расставание, поскольку тренерский штаб хорошо знаком с его возможностями, но не готовы платить за него требуемые €10 млн. ЦСКА якобы согласен выкупить права на Бекао за €6—7 млн с процентом от будущей перепродажи.

Пока же столичный коллектив может обойтись продлением контракта на год с ветераном Кириллом Набабкиным. 33-летний защитник выступает за команду уже 11 лет. За это время он провёл в составе красно-синих 249 матчей во всех турнирах.

Аршавин получил руководящую должность

А в «Зените» уже дождались прибытия первого новичка — Деяна Ловрена. В воскресенье хорват прилетел в Санкт-Петербург и сразу же сфотографировался с футболкой петербуржцев. В команде он будет выступать под шестым номером, который ранее принадлежал Браниславу Ивановичу.

В своём первом интервью клубной пресс-службе хорват заявил, что, по его мнению, Северная столица входит в топ-3 самых красивых городов Европы, а также подчеркнул, что ему хватит «пары хороших тренировок», чтобы в пятницу выйти на поле в матче за Суперкубок с «Локомотивом».

«Счастлив оказаться здесь. С нетерпением жду, когда начнётся новый этап в моей жизни. Не знаю, чего ожидать, но готов ко всему. Последние пару дней мы общались с Сергеем Семаком. Сказал ему, что готов присоединиться к команде, чтобы он мог рассчитывать на меня как можно скорее», — сказал Ловрен в ролике, опубликованном на YouTube-канале клуба.

Не менее важным для болельщиков событием стало назначение бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина на должность директора Департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам. Ранее экс-капитан сборной России в качестве тренера работал с командой петербуржцев 2004 года рождения.

«Мы давно планировали это назначение. У Андрея огромный опыт в футболе, цепкий ум, большой потенциал и амбиции. Он лидер по натуре. Я уверена, что данное назначение придаст новый импульс для дальнейшего развития молодёжного футбола клуба и усилит спортивное направление в целом», — цитирует председателя совета директоров «Зенита» Елену Илюхину официальный сайт клуба.

Несмотря на то что до начала нового сезона осталось всего пять дней, в РПЛ до сих пор продолжают чествовать героев завершившегося розыгрыша. В субботу лига назвала Артёма Дзюбу не только лучшим футболистом, но и лучшим бомбардиром наряду с Сердаром Азмуном.

Оба футболиста забили в чемпионате страны по 17 мячей, однако согласно регламенту при равенстве голов выше оказывается игрок, который меньше отличался с пенальти. Соответственно, на первое место должен был выйти иранец, который реализовал лишь один одиннадцатиметровый, тогда как его одноклубник — семь.

Однако президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ» заявил, что награду заслужили оба форварда.

«Я скажу просто: мы вручаем награду двоим ребятам. Более того, пенальти тоже нужно забить. Поэтому комитет решил, что этот приз должен вручаться обоим игрокам», — сказал глава лиги.

Столичные топ-клубы ищут футболистов во Франции

Если «Зенит» в целом спокойно продолжает подготовку к сезону, то вокруг «Спартака» каждый день возникает большое количество громких новостей. За обсуждением перехода в команду Александра Кокорина малозаметным оказалось заявление директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова о том, что анонсированная передача клуба болельщикам может быть отложена из-за пандемии коронавируса.

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«Глобально от проекта вовлечения болельщиков в жизнь и работу клуба никто не отказывается. Однако в связи с пандемией и понесёнными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная задача клуба — покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. «Спартак» намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба», — приводит слова Фетисова Sport24.

В прошлом году Федун заявил о желании в 2023-м передать контрольный пакет акций «Спартака» в некоммерческую организацию, членами которой будут поклонники команды, которые получат право голоса, в том числе при выборе президента красно-белых.

Достаточно активно «Спартак» ведёт себя и на трансферном рынке. По информации СМИ, на следующей неделе узбекский полузащитник «Уфы» Остон Урунов пройдёт углублённый медосмотр в Москве, после чего подпишет с красно-белыми контракт.

Также, по данным прессы, «Спартак» интересуется 28-летним правым защитником французского «Страсбурга» Кенни Лала. В свою нынешнюю команду футболист перешёл в 2017-м, а до того выступал за «Париж», «Валансьенн» и «Ланс». В его активе 116 матчей в Лиге 1, в которых он забил 11 мячей.

Transfermarkt оценивает Лала в €9,5 млн. При этом его контракт с клубом истекает в конце июня следующего года. По информации французской прессы, помимо «Спартака», защитником интересуются «Марсель» и «Аугсбург».

А вот переговоры «Локомотива» с «Бордо» о покупке левого вингера Франсуа Камано, как сообщают СМИ, зашли в тупик. Утверждается, что французский клуб намерен выручить за футболиста, который провёл лишь 11 матчей в минувшем сезоне Лиги 1, €5 млн + €2,5 млн в виде бонусов за различные достижения. Железнодорожники платить данную сумму не готовы.

Другая трансферная новость РПЛ — переход Сергея Рыжикова в «Тамбов». Об этом сообщил его агент Алексей Сафонов. В начале августа у вратаря, которому в сентябре исполнится 40, истекло соглашение с «Крыльями Советов».

В коллективе Сергея Первушина Рыжиков заменит Гиорги Шелию, который стал футболистом «Ахмата».