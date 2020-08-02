«Пришёл помочь вернуть команду, которая побеждает»: Кокорин официально стал футболистом «Спартака»

Александр Кокорин перешёл в московский «Спартак». Он заключил контракт на три года с возможностью продления соглашения. По некоторым данным, нападающий будет зарабатывать €3 млн в год. Бывший форвард «Зенита» заявил, что хочет помочь вернуть «команду, которая побеждает», и назвал глупостью свои старые слова о том, что он бы никогда не вошёл в состав красно-белых из-за детской обиды.

Нападающий Александр Кокорин официально перешёл в «Спартак». За неделю до начала нового сезона в Российской премьер-лиге он подписал с красно-белыми долгосрочный контракт на три года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. Кокорин перешёл в новый клуб на правах свободного агента после четырёх лет, проведённых в «Зените», из которых последние полгода он был в аренде в «Сочи».

Разговоры о возможном переходе бывшего форварда сборной России в «Спартак» ходили последние несколько дней. По данным Sport24, футболист подписал контракт заранее, а официальное объявление об этом должно было состоятся 1 августа. Однако оно было отложено из-за смерти матери Александра Соболева, другого нападающего «Спартака».

Утром в воскресенье, 2 августа, «Спартак» намекнул на приход Кокорина промороликом, снятым в стиле компьютерной игры CS:GO, поклонником которой является нападающий. В правом нижнем углу авторы указали цифры 103 и 352 — именно столько футболист забил мячей и сыграл матчей за свою профессиональную карьеру. В конце этого небольшого видео звучат слова Follow me («Следуй за мной». — RT). Голос, который произносит эту фразу, очень похож на голос самого Кокорина.

Подробности заключённого с нападающим контракта в «Спартаке» не сообщили. По данным Telegram-канала «Футбольные биги», Кокорин будет зарабатывать €3 млн в год. Также он получил подъёмные в размере €2,5 млн сразу после подписания контракта.

Однако генеральный директор клуба Шамиль Газизов заявил, что Кокорин согласился на «более низкую» зарплату, но не уточнил, по сравнению с чем. Он также отметил, что приход форварда согласован с главным тренером команды Доменико Тедеско, у которого в распоряжении уже имеются такие центральные нападающие, как Соболев, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

«Рад, что Саша выбрал вызов и спорт. Хочу отметить, что он согласился на более низкую зарплату... Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать наших четырёх форвардов», — сказал Газизов «Чемпионату».

Кокорин уже влился в новый коллектив и провёл тренировки с основным составом «Спартака». Он пообещал сделать так, чтобы команда вернула себе уважение и любовь болельщиков.

«Ощущения отличные... Провёл уже вторую тренировку. Всё супер... Большое спасибо руководству клуба и команде за такой приём, за то, что всё так быстро прошло... Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Знаю, чего хочу. Пришёл сюда, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все привыкли видеть, которая побеждает», — сказал Кокорин.

Нападающий выбрал для себя девятый номер, под которым предпочитал играть в других клубах. Раньше под ним выступал Резиуан Мирзов, но тот согласился отдать номер более опытному одноклубнику.

«Сейчас до конца договоримся с Резиуаном. Я позвонил ему, спросил, принципиально для него носить девятый номер, потому что я под ним с детства выступаю. Для меня это очень важный момент, я даже спрашивал руководство клуба по этому поводу. Думаю, Резиуан с пониманием отнёсся, проблем не было», — отметил футболист.

Первый матч в новом сезоне «Спартак» проведёт против «Сочи», в котором Кокорин находился на правах аренды и за который забил семь мячей в десяти матчах. Спортсмен признался, что с нетерпением ждёт этой встречи и хочет заиграть с новой командой в полную силу.

Не все болельщики «Спартака» оказались рады приходу Кокорина. Он неоднократно становился участником различных скандалов, самый громкий их которых закончился для него уголовным преследованием и тюремным заключением. Также в 2013 году нападающий сам в интервью утверждал, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за детской обиды — в детстве Александр приехал на смотр к красно-белым, но, по его словам, его отказывались выпускать на поле без белой футболки. Но теперь футболист утверждает, что давно поменял своё мнение и рад присоединиться к команде.

«Все вспоминают те мои старые слова. У моих бывших команд было острое соперничество со «Спартаком». У меня была очень давно детская обида. Тогда я сказал такую некрасивую вещь. Наверное, это было глупо. Сейчас так сложилась ситуация, что я здесь и хочу играть», — сказал Кокорин.