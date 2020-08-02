Болельщики «Спартака» разделились во мнениях относительно подписания Кокорина
- @fcsm_official
В комментариях под постом «Спартака» о подписании Александра Кокорина болельщики клуба выразили ряд противоположных мнений.
«И сразу в «Химки» его, дальше школьникам забивать», — написал один из пользователей.
«Стулья уберите из раздевалки», — посоветовал другой болельщик «Спартака»
«Привет, Сашка! Давай, зажигай с нами. Добро пожаловать в семью», — поприветствовала Кокорина поклонница московского клуба.
29-летний форвард подписал с клубом трёхлетний контракт с опцией продления ещё на год.
Ранее Кокорин рассказал, как договаривался с Мирзовым о девятом номере в «Спартаке».