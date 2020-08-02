Болельщики «Спартака» разделились во мнениях относительно подписания Кокорина

Среди болельщиков московского «Спартака» нет единого мнения о переходе в клуб 29-летнего нападающего Александра Кокорина.

В комментариях под постом «Спартака» о подписании Александра Кокорина болельщики клуба выразили ряд противоположных мнений.

«И сразу в «Химки» его, дальше школьникам забивать», — написал один из пользователей.

«Стулья уберите из раздевалки», — посоветовал другой болельщик «Спартака»

«Привет, Сашка! Давай, зажигай с нами. Добро пожаловать в семью», — поприветствовала Кокорина поклонница московского клуба.

29-летний форвард подписал с клубом трёхлетний контракт с опцией продления ещё на год.

Ранее Кокорин рассказал, как договаривался с Мирзовым о девятом номере в «Спартаке».