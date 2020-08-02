Кокорин рассказал, как договаривался с Мирзовым о девятом номере в «Спартаке»
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«Позвонил ему, объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнёсся с пониманием. Я с детства выступаю под девятым номером, даже руководству сразу сказал, что мне это очень важно», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.
С 2016 по 2020 год Александр защищал цвета петербургского «Зенита». В прошлом сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи». В десяти матчах Российской премьер-лиги забил семь мячей.
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