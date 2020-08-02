Кокорин рассказал, как договаривался с Мирзовым о девятом номере в «Спартаке»

Форвард Александр Кокорин после перехода в московский «Спартак» рассказал, как получил девятый номер на футболке, под которым в минувшем сезоне играл полузащитник Резиуан Мирзов.

«Позвонил ему, объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнёсся с пониманием. Я с детства выступаю под девятым номером, даже руководству сразу сказал, что мне это очень важно», — цитирует Кокорина пресс-служба клуба.

С 2016 по 2020 год Александр защищал цвета петербургского «Зенита». В прошлом сезоне 29-летний форвард был арендован «Сочи». В десяти матчах Российской премьер-лиги забил семь мячей.

Ранее Газизов заявил, что «Спартак» работает над другими трансферами.