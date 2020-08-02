Газизов: «Спартак» работает над другими трансферами

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба на нынешнее межсезонье.
Газизов: «Спартак» работает над другими трансферами
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«Работаем над другими трансферами. Надеюсь, в «Спартаке» будет свежая кровь. У нас сбалансированная команда, которую надо разнообразить красками. Конечно, приход Кокорина согласован с Леонидом Федуном. Уйдёт ли кто-то из лидеров? Коллектив должен быть сбалансирован. И бюджет таким должен быть, и достижения. Потому будем над этим работать», — заявил Газизов «Чемпионату».

Первым трансфером «Спартака» в летнее межсезонье стало подписание нападающего Александра Кокорина.

Ранее бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак».

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