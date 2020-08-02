Малафеев назвал причины перехода Кокорина в «Спартак»

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Спартак».

«Здесь очень много моментов. За границей предложений много не возникло из-за определённой ситуации, которая была в прошлом, плюс эти предложения с финансовой точки зрения были не очень интересными. Выбор в сторону Москвы был очевиден. Учитывая ситуацию, которая была ранее с тем, что Сергей Семак проявлял свою позицию и говорил, что этот игрок ему нужен, но он оказался в «Сочи». Появление Кокорина в «Зените» было наименее вероятно из всех вариантов. Возвращение Саши в Санкт-Петербург даже по футбольным моментам означало бы, что Дзюба, Азмун или он сам останутся на скамейке запасных», — цитирует Малафеева «РБК-Спорт».

Кокорин выступал за «Зенит» с 2016 по 2020 год. Последние полгода форвард провёл в аренде в ФК «Сочи».

Ранее Газизов заявил, что переход Кокорина согласован с Тедеско.