Газизов: переход Кокорина согласован с Тедеско

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как проходили переговоры с форвардом Александром Кокориным.
Газизов: переход Кокорина согласован с Тедеско
  • РИА Новости

«Рад, что Александр выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать четырёх форвардов», — цитирует Газизова «Чемпионат».

С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за петербургский «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи». В десяти матчах Российской премьер-лиги Александр забил семь мячей. 

Ранее Кокорин выразил радость от подписания контракта со «Спартаком».

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