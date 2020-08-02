Газизов: переход Кокорина согласован с Тедеско

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, как проходили переговоры с форвардом Александром Кокориным.

«Рад, что Александр выбрал вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Переход согласован с Доменико, он знает, как использовать четырёх форвардов», — цитирует Газизова «Чемпионат».

С 2016 по 2020 год Кокорин выступал за петербургский «Зенит». В минувшем сезоне 29-летний нападающий был арендован «Сочи». В десяти матчах Российской премьер-лиги Александр забил семь мячей.

Ранее Кокорин выразил радость от подписания контракта со «Спартаком».