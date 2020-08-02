Кокорин: рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком»

Новичок «Спартака» Александр Кокорин поделился первыми эмоциями после перехода в московский клуб.

«Ощущения отличные. Провёл уже пару тренировок. Всё супер. Большое спасибо руководству клуба и команде за такой приём. Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Знаю, чего хочу. Пришёл сюда, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть и все любят», — сказал Кокорин в интервью клубному YouTube-каналу.

Также футболист прокомментировал своё старое интервью, в котором говорил, что не будет выступать за красно-белых, поскольку в детстве не прошёл просмотр в «Спартак»

«Все вспоминают те мои старые слова. У моих бывших клубов всегда было соперничество со «Спартаком». И та детская обида, которая была очень давно. Наверное, это было глупо. Я здесь, и я хочу играть», — добавил Кокорин.

Ранее источник назвал финансовые условия перехода Кокорина в «Спартак».