Кокорин: рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком»

Короткая ссылка
Новичок «Спартака» Александр Кокорин поделился первыми эмоциями после перехода в московский клуб.
Кокорин: рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком»
  • globallookpress.com

«Ощущения отличные. Провёл уже пару тренировок. Всё супер. Большое спасибо руководству клуба и команде за такой приём. Я рад, что у меня есть контракт на долгие годы со «Спартаком». Знаю, чего хочу. Пришёл сюда, чтобы помочь «Спартаку» вернуть ту команду, которую все хотят видеть и все любят», — сказал Кокорин в интервью клубному YouTube-каналу.

Также футболист прокомментировал своё старое интервью, в котором говорил, что не будет выступать за красно-белых, поскольку в детстве не прошёл просмотр в «Спартак»

«Все вспоминают те мои старые слова. У моих бывших клубов всегда было соперничество со «Спартаком». И та детская обида, которая была очень давно. Наверное, это было глупо. Я здесь, и я хочу играть», — добавил Кокорин. 

Ранее источник назвал финансовые условия перехода Кокорина в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить