Первые корзины «Зенита» и ЦСКА, надежда «Краснодара» на CAS: что ждёт российские клубы в еврокубках сезона-2020/21

При жеребьёвке Лиги чемпионов «Зенит» будет определён в первую корзину и сможет рассчитывать на менее сильных соперников на групповом этапе, а «Локомотив» рискует вновь попасть в четвёртую и оказаться в одном квартете с несколькими топ-командами. При этом «Краснодар» способен либо автоматически преодолеть третий раунд квалификации, либо получить в нём статус сеяного в случае удачного вердикта CAS. ЦСКА почти наверняка получит лучший посев на групповой стадии Лиги Европы, в то время как «Ростов» и «Динамо» рискуют испытать проблемы в отборочном турнире.

«Зенит»

«Зенит» во второй раз подряд окажется в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Такое право он получил как чемпион страны, входящей в шестёрку лучших лиг по итогам 2019 года.

При этом уже точно известно, что после нынешнего сезона на шестое место выйдет Португалия, и с 2021 года у России не будет не только гарантированного места в первой корзине для победителя РПЛ, но и трёх команд в Лиге чемпионов.

На групповой стадии «Зенит» может не опасаться встреч с «Реалом», «Ливерпулем», «Баварией», ПСЖ и победителем итальянской Серии A (которым с высокой долей вероятности может стать «Ювентус»). Также подопечным Сергея Семака удастся избежать матчей с действующими победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кто именно это будет, станет известно только 21 и 23 августа.

На места в первой корзине всё ещё претендуют 24 команды. Если Лигу чемпионов выиграет «Реал», «Бавария», ПСЖ или «Ювентус» (если станет чемпионом Италии), то в первую корзину попадёт триумфатор следующей в коэффициентах УЕФА страны, то есть португальский «Порту». Он тоже уже не будет соперником «Зенита».

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Гадать, с кем могут сыграть петербуржцы, пока нет смысла. Пройти в групповой этап без шансов на лучший посев удалось двум «Боруссиям» — из Дортмунда и Мёнхенгладбаха, «Марселю» и «Брюгге». К ним добавятся нынешние участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые не смогут выиграть титулы, а также победители отбора в следующем сезоне.

В особом положении находится «Лацио». Он уже гарантировал себе четвёртое место в Серии A, но может лишиться путёвки в Лигу чемпионов, если «Наполи» выиграет этот турнир, а «Рома» отпразднует победу в Лиге Европы. Одна страна не может заявить в главный еврокубок больше пяти команд, так что в случае выполнения такого невероятного сценария четвёртый коллектив Италии окажется среди участников менее престижного первенства. В таком же положении находятся и «Аталанта» с «Интером», но они, по крайней мере, ещё будут в августе бороться за европейские трофеи и могут оказаться при жеребьёвке следующего сезона в первой корзине вместе с «Зенитом».

«Локомотив»

Второе место в чемпионате России занял «Локомотив», который теперь тоже сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Но таких привилегий, как у «Зенита», у москвичей уже не будет. При жеребьёвке они встанут в живую очередь в соответствии с имеющимся коэффициентом УЕФА. У «Локомотива» он составляет 33,000 балла, и этого уже недостаточно для того, чтобы претендовать на место во второй корзине. Но практика прошлых лет показывает, что этого может оказаться мало и для попадания в третью.

Лишь в предыдущем сезоне такой показатель позволил бы получить чуть более благоприятный жребий. Что касается четвёртой корзины, то у «Локомотива» пока ещё есть шанс избежать её. Но для этого ему должно очень повезти, чтобы в групповой этап вышло побольше команд с худшим коэффициентом, чем у железнодорожников.

Сейчас «Локомотив» гарантированно оставляет позади себя только «Марсель», «Брюгге» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». Если ещё пять клубов будут иметь показатели хуже, чем у москвичей, то они всё-таки пробьются в третью корзину.

«Краснодар»

Во второй раз подряд «Краснодар» попытается пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, стартуя с третьего квалификационного раунда. В прошлый раз ему удалось пройти «Порту», но в следующем круге российская команда дважды проиграла «Олимпиакосу». Вновь южане пойдут по так называемому «пути лиг», предусмотренному для участников, которые не стали чемпионами своих стран.

Интересно, что в этот раз у «Краснодара» будет шанс автоматически преодолеть первый отборочный барьер. Если победу в Лиге Европы одержит команда, которая уже пробилась в групповой этап Лиги чемпионов самостоятельно и не стала при этом национальным чемпионом, то её путёвку придётся перераспределить среди участников «пути лиг». Успех «Севильи», «Манчестер Юнайтед», «Интера», донецкого «Шахтёра» или «Истанбул Башакшехир» выведет французский «Ренн» в групповой этап Лиги чемпионов, а его место в раунде плей-офф сразу же получат «быки».

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Если же этого не произойдёт, то «Краснодару» всё так же придётся дважды выигрывать двухматчевые серии с представителями отбора. В частности, он может встретиться с «Бенфикой» и «Гентом».

В раунде плей-офф «пути лиг» сразятся четыре победителя третьего квалификационного раунда. Если же «быков» постигнет неудача, то дальше они будут выступать уже в Лиге Европы.

ЦСКА

Благодаря четвёртому месту в чемпионате России ЦСКА пробился в групповой этап Лиги Европы. Участников этой стадии пока определено ещё слишком мало, чтобы можно было с уверенностью говорить о потенциальных оппонентах армейцев. Но при этом нельзя не признать, что их коэффициент УЕФА, равный 44,000, достаточно внушителен, чтобы претендовать на попадание в первую корзину.

Если же фавориты в отборе Лиги чемпионов будут вылетать и переходить в Лигу Европы, то ЦСКА придётся быть морально готовыми к встречам с командами уровня «Вильярреала», «Наполи», «Ромы» и «Байера». Но опять-таки пока что армейцы находятся в достаточно удобной позиции, чтобы, как и год назад, оказаться в первой корзине.

«Ростов»

«Ростов» со своим пятым местом в РПЛ прошёл в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В нём примут участие 52 команды, половина из которых при жеребьёвке будут сеяными. Коэффициент российского клуба составляет 12,000, и с такими баллами ему ничего не гарантировано при возможном выборе противника.

На данный момент дружина Валерия Карпина всё-таки входит в число 26 лучших, которые примут участие в этой стадии Лиги Европы или могут в неё пробиться. Однако у некоторых других клубов ещё не определены финальные коэффициенты, и в теории они могут обогнать «Ростов». Пока что его положение достаточно зыбкое, и возможных встреч со «Спортингом», «Спартой», ПСВ или даже «Тоттенхэмом» исключать нельзя. Какая-то ясность наступит только тогда, когда закончится текущий еврокубковый сезон.

«Динамо»

Раньше всех из российских клубов новый еврокубковый сезон начнёт «Динамо». Благодаря победе «Зенита» в Кубке России и занятому шестому месту в РПЛ оно уже 17 сентября стартует во втором квалификационном раунде Лиги Европы, а 31 августа узнает своего визави.

На этой стадии динамовцам можно ничего не бояться. Среди 74 участников «основного пути» они точно окажутся в первой половине по своему коэффициенту и получат посев. Это исключает встречи с «Гранадой», «Тоттенхэмом», «Миланом», «Вольфсбургом» и «Стандардом», которым тоже довелось попасть во второй квалификационный раунд. А вот дальше «Динамо» уже будет труднее. Его коэффициент 9,109, ещё ниже, чем у «Ростова». Скорее всего, дальше бело-голубым уже не удастся избежать более опасных противников.