Хет-трик Кьезы, дубль Ибрагимовича и 35-й гол Иммобиле: чем запомнился игровой день Серии А

Чиро Иммобиле забил 35-й мяч и вышел в лидеры гонки за «Золотую бутсу» в Европе по итогам сезона, а Криштиану Роналду не смог поразить ворота «Кальяри». Федерико Кьеза оформил хет-трик в игре с «Болоньей», а Златан Ибрагимович отметился дублем в противостоянии с «Сампдорией» и стал первым футболистом в истории, отметившимся 50 голами за «Милан» и «Интер» в Серии А. «Рома» обыграла «Торино» и гарантировала себе пятое место по итогам чемпионата, а «Лечче» сократил отставание в борьбе за спасительную 17-ю строчку.

Битва за звание лучшего бомбардира

Одна из немногих интриг последних туров чемпионата Италии по футболу — определение имени лучшего бомбардира. Вплоть до последнего тура на награду претендовали Чиро Иммобиле и Криштиану Роналду, но в концовке итальянец оказался немного стабильнее визави и вырвался вперёд. Очередной шаг к завоеванию трофея форвард «Лацио» сделал в игре со скромной «Брешией», давно потерявшей шансы на сохранение прописки в Серии А.

Иммобиле стал главным героем матча 37-го тура. В начале первого тайма он ассистировал Хоакину Корреа, а за восемь минут до окончания основного времени отличился сам. Чиро реализовал выход один на один и забил 35-й мяч в сезоне. Таким образом, нападающий «Лацио» стал рекордсменом Серии А по числу голов за сезон среди итальянских футболистов и остановился в шаге от лучшего достижения в истории. Им владеет Гонсало Игуаин, в 2016 году отметившийся 36 точными ударами.

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Иммобиле не только создал отличный задел в споре с Роналду и получил возможность стать обладателем абсолютного рекорда первенства, но и вырвался вперёд в споре за «Золотую бутсу». В активе Чиро стало 70 очков, что позволило ему обойти Роберта Левандовски из «Баварии» (68).

Что касается Роналду, то тот нанёс десять ударов по воротам «Кальяри», но ни один из них не дошёл до цели. «Ювентус» сенсационно уступил со счётом 0:2, впервые с августа 2017 года пропустив оба гола в первом тайме в Серии А. В последний раз такое произошло во встрече с «Дженоа». Таким образом, «островитяне» прервали 19-матчевую безвыигрышную серию в противостоянии со «старой синьорой». В последний раз они побеждали в ноябре 2009-го, также забив два безответных мяча.

Тем не менее лучшим снайпером тура стал Федерико Кьеза. Форвард «Фиорентины» оформил хет-трик во встрече с «Болоньей» и помог команде прервать безвыигрышную серию. Последний раз итальянский игрок «фиалок» забивал трижды в одном матче в 2014 году. Тогда подобной скорострельностью блеснул Альберто Аквилани.

Борьба за пятую строчку

В отличие от представителей первой четвёрки, «Рома» и «Милан» сохраняли турнирную мотивацию вплоть до предпоследнего тура. Подопечные Стефано Пиоли хоть и уступали четыре очка, но сохраняли теоретические шансы на пятое место, дающее путёвку в групповой этап Лиги Европы. Со своей стороны россонери сделали всё возможное для поддержания интриги и в гостях разгромили соперников из «Сампдории», выиграв восьмой матч из 12 после паузы.

Встреча завершилась со счётом 1:4, а главным творцом успеха стал Златан Ибрагимович. Швед отличился уже спустя 3 минуты 22 секунды после стартового свистка и оформил свой самый быстрый гол в красно-чёрной футболке. Однако на этом легендарный нападающий не остановился и впоследствии не только ассистировал Хакану Чалханоглу, но и вновь огорчил Владимиро Фальконе. Это позволило ему стать первым футболистом в истории, забившим по 50 мячей за «Милан» и «Интер» в первенстве Италии.

Чалханоглу также отметился результативной передачей и записал себе в актив значимое достижение. Так, турок стал первым хавбеком «Милана» с мая 2008 года, набравшим очки по системе «гол + пас» в пяти играх подряд. Предыдущий раз такое удавалось бразильцу Кака.

Что касается хозяев, на 78-й минуте они не реализовали пенальти, но всё же смогли огорчить Джанлуиджи Доннарумму. Для 19-летнего норвежца Кристофера Аскильдсена этот успех стал первым после переезда в Геную. Но на второй компенсированной минуте Рафаэл Леао прервал «сухую» серию из пяти встреч и установил окончательный счёт на табло.

Однако «Рома» поставила крест на надеждах «Милана» взобраться на пятую строчку. Подопечные Паулу Фонсеки взяли верх над футболистами «Торино» и сохранили отрыв на отметке четыре очка. Коллективы забили пять мячей на двоих, причём первые три оказались в сетке в период с 14 по 23-ю минуту. В составе победителей отличились Крис Смоллинг, Амаду Диавара и Эдин Джеко. При этом босниец стал всего лишь четвёртым игроком «волков», оформлявшим по 16 голов в трёх сезонах. Подобная планка покорялась Родольфо Волку, Педро Манфредини и Амедео Амадеи. Кроме того, со 106 точными ударами форвард вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Борьба за выживание

В подвале турнирной таблицы «Дженоа» и «Лечче» продолжали сражение за спасительную 17-ю строчку. В случае успеха генуэзцы могли гарантировать себе сохранение прописки в высшем дивизионе страны, но не смогли набрать ни балла в противостоянии с соперниками из «Сассуоло». Чёрно-зелёные не оставили ни шанса гостям и отправили в их ворота пять безответных мячей. Дублем отметился Франческо Капуто, с 21 голом укрепившийся на четвёртой строчке в споре бомбардиров. При этом Доменико Берарди впервые в карьере оформил ассистентсткий хет-трик в Серии А. Ранее он восемь раз отдавал по две результативные передачи за игру, но тремя никогда не отмечался.

Осечкой прямого конкурента воспользовались «салентианцы», на чужом поле обыгравшие оппонентов из «Удинезе». В концовке первого тайма коллективы обменялись точными попаданиями, а на 81-й минуте Джанлука Лападула помог гостям вырвать драгоценные три очка и сократить разрыв от 17-й команды до одного балла. В последнем туре обоим предстоят встречи с крепкими середняками Серии А. «Лечче» сразится с «Пармой», а «Дженоа» — с «Вероной». Примечательно, что в первом круге оба уступили будущим визави.