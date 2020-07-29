Волевая победа «Аталанты» и месть «Интера» «Наполи»: чем запомнился игровой день Серии А

«Интер» забил два безответных мяча в ворота «Наполи» и остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Попутно миланцы взяли у неаполитанцев реванш за поражение в полуфинале Кубка страны. В свою очередь, занимающая третью строчку «Аталанта» одержала волевую победу над «Пармой» и сохранила шансы на завоевание серебра. RT рассказывает, чем запомнился игровой день Серии А.

Предпоследний тур текущего сезона чемпионата Италии стартовал в среду двумя матчами с участием команд, ведущих борьбу за серебро, — «Аталанты» и «Интера». Бергамоски поднялись на второе место после победы над «Болоньей», но ничья в игре с «Миланом» вновь позволила конкуренту их опередить.

Таким образом, подопечным Джан Пьеро Гасперини ни в коем случае нельзя было терять очки в выездной встрече с середняком «Пармой». Однако первый тайм гости провалили. Они не нанесли ни одного удара в створ ворот, зато неоднократно могли пропустить.

В частности, в самом начале встречи бывшую команду едва не огорчил Деян Кулушевски. После удара молодого шведа мяч попал в штангу и выскочил в поле.

Однако незадолго до перерыва 20-летний нападающий всё же открыл счёт. Воспользовавшись проникающей передачей Жервиньо в штрафную, он легко обыграл защитника и пробил в дальний угол мимо вратаря.

Гол стал для Кулушевски десятым в текущем сезоне Серии А, однако праздновать его он не стал, ведь карьеру в Италии Деян в возрасте 16 лет начал именно в «Аталанте». Но за основной состав команды он провёл лишь три матча, а нынешний сезон начал в аренде в «Парме». Серии удачных игр в исполнении шведа оказалось достаточно, чтобы «Ювентус» заплатил за футболиста €35 млн.

И, возможно, новый сезон Кулушевски начнёт в составе туринцев, ведь в текущем он уже пробился в топ-15 Серии А по количеству баллов за результативность. В активе Деяна десять мячей и восемь результативных передач. В командной гонке бомбардиров его опережает лишь Андреас Корнелиус с 11 точными ударами.

Но «Аталанте» во втором тайме удалось проявить характер и вырвать победу. В очередной раз бергамосков выручил сильный удар вышедшего на замену Руслана Малиновского. За 20 минут до конца он пробил со штрафного сквозь стоящих в стенке соперников, и снаряд влетел в сетку. Украинец забил уже пятый мяч в текущем розыгрыше Серии А ударом из-за пределов штрафной. Это лучший результат в топ-5 европейских чемпионатов.

Три очка гостям принёс ещё один дальний выстрел. В концовке встречи отличился Дарио Гомес. Аргентинец продвинулся с мячом к чужим воротам, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол.

Так «Аталанта» одержала важнейшую победу, сохранила шансы на второе место и попутно повторила достижение «Ювентуса» 68-летней давности, который в сезоне-1951/52 также записал на свой счёт 98 голов в чемпионате Италии. Рекорд турнира принадлежит «Милану», футболисты которого в розыгрыше национального первенства-1949/50 отличились 118 раз.

Побить его в оставшихся двух матчах бергамоскам практически нереально, зато они могут стать самой результативной командой текущего сезона в ведущих первенствах Старого Света. Пока их опережают лишь «Манчестер Сити» (102) и «Бавария» (100). Однако в Англии и Германии чемпионат уже завершился.

Не допустил осечки и «Интер», который дома забил два безответных мяча в ворота «Наполи». Таким образом миланцы взяли у соперника реванш за поражение в полуфинале Кубка Италии текущего сезона. Вслед за нерадзурри неаполитанцы в решающей встрече турнира в серии пенальти обыграли «Ювентус» и гарантировали себе участие в Лиге Европы.

А вот матч с «Интером» начался для них крайне неудачно. В дебюте поединка гости потеряли мяч на своей половине поля, и оппонент воспользовался этой ошибкой. Ромелу Лукаку после подачи с правого фланга до снаряда не добрался, но подключившийся к атаке Кристиано Бираги тут же выполнил результативную передачу на Данило Д’Амброзио.

Пропустив, «Наполи» завладел инициативой и создал несколько опасных моментов у ворот Самира Хандановича, но опытный словенец действовал безошибочно и пару раз спас команду.

А за 16 минут до финального свистка все вопросы об исходе встречи снял вышедший на замену по истечении часа матча Лаутаро Мартинес. Аргентинец получил мяч вдали от чужих ворот на левом фланге. Несмотря на это, нападающий в окружении троих соперников продвинулся к штрафной и с 25 м пробил в дальний угол с отскоком от газона. Не лучшим образом в данном эпизоде сыграл Алекс Мерет, который явно оказался не готов к такому выстрелу. Мартинес же с 14 голами поднялся на чистое 11-е место в гонке бомбардиров Серии А.