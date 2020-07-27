«Я никогда не был трусом»: что известно об «отставке» Луческу из киевского «Динамо» через четыре дня после назначения

СМИ сообщили, что румынский тренер Мирча Луческу решил уйти из киевского «Динамо» через четыре дня после назначения. Причиной якобы стало недовольство фанатов клуба кандидатурой наставника. Однако агент Аркадий Запорожану опроверг информацию об увольнении своего клиента, а президент «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что 74-летний тренер остаётся в своей должности.

Спортивный журналист Эмануэль Рошу сообщил об отставке румынского специалиста Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо» спустя четыре дня после назначения. По его словам, сделать это его вынудили фанаты киевлян.

В своём Twitter Рошу опубликовал цитаты тренера, который признался, что «не может работать в агрессивной среде без поддержки ультрас, крайне необходимой клубу в эти моменты». По словам Луческу, он хотел бы вернуться в чемпионат Украины, где в своё время долго и успешно работал с донецким «Шахтёром». Однако сложившиеся обстоятельства заставили его принять непростое решение.

Добровольный уход Луческу с должности в киевском «Динамо» стал центральной темой в спортивных СМИ Румынии. Издание Gazeta Sporturilor опубликовало заявление специалиста, которое он якобы написал в связи с увольнением.

«Не могу принять, что болельщики моей команды действуют против интересов клуба. Я решил не работать в «Динамо». Благодарю братьев Суркисов, которые поверили мне и пригласили в команду, но нереально работать в такой атмосфере враждебности. Я никогда не был трусом и принимал все спортивные вызовы, трудясь в «Галатасарае» и «Бешикташе», в бухарестских «Динамо» и «Рапиде». Но не могу принять, когда фанаты киевского «Динамо» идут против интересов клуба. Моё возвращение не было связано с деньгами, но я хотел снова трудиться на Украине, где у меня были успешные тренерские годы», — цитирует заявление издание.

Однако в «Динамо» не подтвердили увольнение Луческу по собственному желанию. Так, вице-президент клуба Александр Семененко призвал общественность набраться терпения, а президент Игорь Суркис дал понять, что румын останется наставником команды.

Агент Луческу Аркадий Запорожану и вовсе опроверг отказ своего клиента от трудовой деятельности в «Динамо». По его словам, высказывание, названное в румынских СМИ официальным комментарием, на самом деле было личной перепиской наставника с Суркисом, произошедшей ещё в 25 июля. Он добавил, что утром 28 июля специалист вылетит в Киев, чтобы начать работу с «Динамо».

«Луческу — главный тренер «Динамо». Этим письмом он хотел показать, что не держится за своё кресло, что пришёл не ради денег. Если его назначение может помешать киевлянам, то он спокойно уйдёт. Имидж клуба намного дороже», — цитирует Запорожану РИА Новости.

Назначение опытного румынского специалиста в «Динамо» произвело эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что с 2004 по 2016 год он тренировал главного антагониста бело-голубых в чемпионате Украины — донецкий «Шахтёр», с которым завоевал Кубок УЕФА. На этом посту Луческу запомнился в том числе и резкими высказываниями в адрес бело-голубых. Матчи команд часто протекали в ожесточённой борьбе, не редкостью были и скандальные ситуации.

После «Шахтёра» румын тренировал петербургский «Зенит», заработав в России неоднозначную репутацию, и сборную Турции. Тем не менее активные фанаты динамовцев не забыли его прежние «прегрешения» перед клубом. Они выпустили заявление, в котором назвали назначение наставника-легионера «плевком в глаза всем болельщикам» и пригрозили руководству «Динамо» акциями протеста.

«Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечёт за собой. На данный момент мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», в которых осталась хоть капля самоуважения: всё, что вам остаётся в нынешней ситуации, — написать заявление об увольнении», — резюмировали фанаты.

Реакция Игоря Суркиса получилась достаточно эмоциональной. Президент предложил своим критикам поработать в клубе и заметил, что «управлять за чужие деньги может каждый».

Позиция главного тренера в «Динамо» стала вакантной после увольнения Алексея Михайличенко. Под его руководством киевляне завоевали Кубок Украины нынешнего года, но в целом провели сезон неудачно. Их отставание от выигравшего Украинскую премьер-лигу «Шахтёра» составило внушительные 23 очка. Бело-голубые всерьёз рисковали упустить и вторую строчку в турнирной таблице, а вместе с ней — путёвку в квалификацию Лиги чемпионов.

Минувший розыгрыш еврокубков также не принёс удовлетворения руководству и поклонникам «Динамо». В Лиге чемпионов киевляне завершили свой путь на стадии третьего отборочного раунда, не сумев пройти бельгийский «Брюгге». А в Лиге Европы не вышли из группы, пропустив вперёд себя шведский «Мальмё» и датский «Копенгаген».

Другой кандидат на должность главного тренера, Юрий Сёмин, ранее отработавший в Киеве два срока, также вызвал неоднозначную реакцию у представителей фанатского движения. Одни выражали уверенность в том, что его назначение пойдёт команде на пользу. Другие выступили категорически против прихода российского специалиста, учитывая напряжённые отношения между странами.

Комментируя возможный уход Луческу из «Динамо», Сёмин подтвердил, что динамовские фанаты имеют в Киеве определённый вес.

«Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние», — подчеркнул Сёмин в разговоре со Sport24.

Скорее всего, Луческу говорит о высоком интересе к работе на Украине не просто так. По сведениям Football.ua из источников, близких к «Шахтёру», румын хотел вернуться в стан «горняков» в 2018 году, когда у действующего наставника Паулу Фонсеки заканчивался контракт, а новое соглашение ещё не было подписано.

Однако руководство оранжево-чёрных отвергло предложение человека, восемь раз приводившего команду к чемпионскому званию на Украине. Судя по комментариям официальных лиц «Шахтёра», в клубе сохранили к тренеру не очень тёплые чувства. Например, гендиректор «горняков» Сергей Палкин раскрыл, что Луческу дважды просился обратно — и оба раза получал отказ.

«Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошёл вверх, а Мирча остался на прежнем уровне», — полагает функционер.

Кроме того, Палкин осудил переход тренера к главному противнику «Шахтёра».