Ультрас киевского «Динамо» резко отреагировали на назначение Луческу

Объединение фанатов киевского «Динамо» «WBC | Ультрас Динамо» отреагировало на назначение главным тренером команды Мирчи Луческу.

«Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо», — это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечёт за собой», — говорится в заявлении фанатов.

Фанаты также призвали работников «Динамо», «у которых осталась хоть капля самоуважения», уволиться из клуба.

«Всех болельщиков, кто переживает за «Динамо» так же, как и мы, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать», — подытожили фанаты.

Ранее сообщалось, что Мирчи Луческу возглавил киевское «Динамо».