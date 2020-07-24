Президент киевского «Динамо» резко ответил на критику фанатов после назначения Луческу

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Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис встретился с фанатами о ответил на их претензии после назначения главным тренером команды экс-наставника донецкого «Шахтёра» и петербургского «Зенита» Мирчи Луческу.
Президент киевского «Динамо» резко ответил на критику фанатов после назначения Луческу
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«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Ахметова и мои. Я в этот клуб вбахал полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте $30 млн в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите», — приводит слова Суркиса «Главком».

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее Василий Уткин отреагировал на назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо».

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