Уткин отреагировал на назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо»

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал назначение экс-наставника донецкого «Шахтёра» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».
Уткин отреагировал на назначение Луческу главным тренером киевского «Динамо»
  • Reuters

«Это преследование вчерашнего дня; оно не может быть успешным. У тебя команда с гордым именем, перед тобой целый мир, полный молодых, компетентных, алчущих работы тренеров, образованных по последнему слову футбольной науки. Но они выбирают деда, который 20 лет у них перед глазами», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Тем не менее журналист считает, что для румынского специалиста это возможность завершить карьеру на хорошей ноте.

«Но для клуба это просто пустота. Безвременье и серость», — заключил Уткин.

Предыдущим местом работы Луческу была сборная Турции. До этого он работал в таких клубах, как петербургский «Зенит», донецкий «Шахтёр», турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай», миланские «Интер» и «Брешиа».

Ранее ультрас киевского «Динамо» резко отреагировали на назначение Луческу.

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