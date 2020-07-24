Упущенная возможность «Ювентуса», 31-й гол Иммобиле и скандал с Луческу на Украине: события дня в европейском футболе

«Ювентус» сенсационно уступил «Удинезе» и упустил возможность за три тура до конца сезона стать чемпионом Италии. Чиро Иммобиле забил 31-й мяч и опередил Криштиану Роналду в гонке бомбардиров Серии А. Румынский тренер Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо», несмотря на 12 лет работы в стане принципиального соперника — донецкого «Шахтёра». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

21 удар «Ювентуса» и голевая передача Бекао

«Ювентус» в четверг имел возможность девятый раз подряд стать чемпионом Италии. Для этого туринцам требовалось на выезде обыграть аутсайдера «Удинезе», который в последних трёх матчах Серии А набрал всего одно очко. Казалось, это подопечным Маурицио Сарри вполне по силам, тем более хорошую форму летом набрал Криштиану Роналду, забивший после возобновления сезона девять мячей.

Однако в первом тайме португалец был не слишком заметен. Гости владели мячом, но практически не создавали опасных моментов. Однако незадолго до перерыва фавориту всё же удалось открыть счёт. Центральный защитник Маттейс де Лигт подключился к затяжной атаке команды и с дистанции нанёс сильный удар в дальний нижний угол. Голкипер соперника Хуан Муссо спасти свою команду не сумел.

Забив, футболисты «Ювентуса» начали действовать более расслабленно и в начале второго тайма позволили оппоненту отыграться. Илия Несторовски головой в падении замкнул качественную подачу Кена Семы с левого фланга. За пару минут до того македонец не реализовал выход один на один, но защитники туринцев не усилили бдительность и в эпизоде с голом оставили нападающего в полном одиночестве.

В оставшееся до финального свистка время гости пытались вырвать победу, чтобы обеспечить себе чемпионство за три тура до завершения Серии А, но преодолевать оборону соперника им удавалось с трудом. Хотя подопечные Сарри нанесли 21 удар по воротам соперника, в створ пришлись лишь пять, и из них во втором тайме — только один.

А в добавленное арбитром время «Ювентус» и вовсе пропустил второй мяч. Экс-защитник ЦСКА Родриго Бекао ценой повреждения выполнил результативную скидку на Секо Фофану. После чего полузащитник убежал от Алекса Сандро, обыграл де Лигта и пробил в дальний угол.

Таким образом, туринцы потерпели пятое поражение в текущем сезоне Серии А и не смогли досрочно гарантировать себе золотые медали. Однако для того, чтобы в девятый раз подряд стать чемпионом Италии, команде по-прежнему достаточно выиграть один раз. Отрыв от идущей на втором месте «Аталанты» составляет шесть очков. Впрочем, за последние пять встреч национального первенства на счету лидера лишь одна победа плюс две ничьи и два поражения.

Мало того, «Юве» в нынешнем розыгрыше Серии А потерял уже 18 очков, выигрывая по ходу матча. Это худший результат для чёрно-белых за последние девять лет.

По схожему сценарию складывался матч между «Лацио» и «Кальяри». После первого тайма хозяева-римляне уступали с минимальным счётом. Незадолго до перерыва Джованни Симеоне с помощью рикошета вывел гостей вперёд.

Однако в самом начале второй половины встречи Сергей Милинкович-Савич красивым ударом из полукружия штрафной отправил мяч в дальнюю девятку и восстановил статус-кво на табло.

А по истечении часа игры Чиро Иммобиле, воспользовавшись проникающей передачей Луиса Альберто, забил победный мяч. Для форварда этот гол стал 31-м в нынешнем сезоне чемпионата Италии — и он вырвался на первое место в гонке бомбардиров турнира, опередив Криштиану Роналду.

«Лацио» же удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате страны, за которую он набрал лишь одно очко. Сейчас римляне находятся на четвёртом месте в турнирной таблице.

Шаг «Янг Бойз» к чемпионству и 29-й гол Нсаме

Между тем в Швейцарии «Янг Бойз» сделал очередной шаг к тому, чтобы в третий раз подряд стать чемпионом Швейцарии. Бернцы на выезде с минимальным счётом обыграли замыкающий турнирную таблицу «Ксамакс».

«Янг Бойз» воспользовался осечкой главного преследователя «Санкт-Галлена», который крупно уступил «Базелю» (0:5), и за три тура до финиша оторвался от второго места на пять очков.

Единственный мяч уже на восьмой минуте забил Жан-Пьер Нсаме. Для камерунского нападающего данный гол стал 29-м в текущем сезоне швейцарской Суперлиги. Впрочем, побить рекорд результативности турнира нападающему будет непросто. На протяжении 86 лет он принадлежит Леопольду Кильхольцу, который в сезоне-1933/34 отличился 40 раз.

Удивительный промах в чемпионате Дании

А полуфинальный матч чемпионата Дании за право сыграть в Лиге Европы между «Оденсе» и «Хорсенсом» запомнился невероятным промахом нападающего «Оденсе» Иссама Жебали. В середине первого тайма тунисский форвард чудом не попал в пустые ворота. При этом голкиперу соперника оставалось лишь наблюдать за тем, как оппонент с пары метров посылает мяч выше ворот.

Эта неудача не помешала коллективу Жебали одержать победу со счётом — 3:1. «Оденсе» выиграл первый матч в полуфинальном противостоянии мини-турнира за путёвку в ЛЕ.

Гнев фанатов «Динамо» и жёсткая отповедь Суркиса

Наконец, в украинском футболе в четверг произошло неожиданное тренерское назначение. Пост наставника одной из сильнейших команд страны — киевского «Динамо» — занял Мирча Луческу. Экс-главный тренер «Зенита» возглавил бело-голубых, несмотря на то что на протяжении 12 лет трудился в стане принципиального соперника — «Шахтёра» (с 2004-го по 2016-й). Мало того, румын после ухода из сборной Турции в начале 2019-го нигде не работал.

Фанаты «Динамо» восприняли назначение Луческу крайне негативно. Так, активные болельщики команды в своём Telegram-канале «WBC | Ультрас Динамо» написали, что руководство клуба потеряло «все остатки здравого смысла, чести и достоинства».

«Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес «Динамо», — это плевок в глаза всем болельщикам, и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечёт за собой. На данный момент мы обращаемся ко всем работникам «Динамо», в которых осталась хоть капля самоуважения: всё, что вам остаётся в нынешней ситуации, — написать заявление об увольнении. Всех болельщиков «Динамо»... просим следить за сообщениями — акции протеста не заставят себя долго ждать» — говорится в заявлении.

Президент клуба Игорь Суркис после объявления о приходе Луческу нашёл в себе силы встретиться с болельщиками возле стадиона имени Лобановского.

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас. Давать советы со стороны может каждый. Кроме того, учитывайте возможности Рината Ахметова (президент «Шахтёра». — RT) и мои. Я в этот клуб вбахал полтора миллиарда, тянул его из последних сил. Покажите человека, готового вкладывать в «Динамо» деньги, и я уступлю. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте $ 30 млн в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите кого хотите», — цитирует Суркиса «Главком».

Луческу во главе «Шахтёра» восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз брал Кубок Украины, семь — Суперкубок, а также выигрывал Кубок УЕФА. «Динамо» занимает второе место в чемпионате Украины четвёртый год подряд. После окончания сезона в отставку был отправлен Алексей Михайличенко. Как предполагали СМИ, его место мог занять Юрий Сёмин, который ранее дважды работал с киевлянами.