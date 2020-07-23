«Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А

Туринский «Ювентус» потерпел поражение от «Удинезе» в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Удине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Бьянконери» вышли вперёд на 42-й минуте благодаря голу Маттейса де Лигта. После перерыва местный коллектив смог отыграться — отличился Илия Несторовски, а в компенсированное время победу «Удинезе» принёс Секо Фофана.

Таким образом, «Удинезе» набрал 39 очков и поднялся на 15-е место в чемпионате Италии. «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице с 80 очками.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Фиорентина» не выявили победителя в матче чемпионата Италии.