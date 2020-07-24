«Лацио» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Италии

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Римский «Лацио» одолел «Кальяри» в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Лацио» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Италии
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд на 45-й минуте благодаря голу Джованни Симеоне. Тем не менее «Лацио» ответил голами Сергея Милинковича-Савича и Чиро Иммобиле на 47-й и 60-й минутах.

«Лацио» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию. Римский коллектив продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. «Кальяри» с 42 очками находится на 13-й строчке.

Ранее «Ювентус» уступил «Удинезе» в 35-м туре Серии А.

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