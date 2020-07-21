Впервые за 65 лет: France Football не будет вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту мира по итогам 2020 года

Французское издание France Football не будет вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту мира по итогам 2020 года. Награда впервые за 65 лет своего существования не обретёт обладателя. Организаторы объяснили своё решение нежеланием портить репутацию приза и несправедливостью по отношению к тем игрокам, которые не смогли довести текущий сезон до конца. Известный журналист Василий Уткин назвал данный вердикт «скотством», а в «Барселоне» намекнули, что награда должна была достаться Лионелю Месси.

«Мы не можем позволить себе полагаться на исковерканные сезоны»

Заявление о том, что «Золотой мяч» по итогам 2020 года не будет вручаться, было опубликовано на сайте France Football

20 июля. Также свои награды не получат лучший вратарь мира, лучший молодой игрок планеты и лучшая футболистка.

«Мы не хотели ставить рядом с наградой нестираемую звёздочку, гласящую: «Трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса здравоохранения, связанного с COVID-19». Мы всё ещё предпочитаем небольшой вывих нашей истории большому шраму. Впервые с 1956 года «Золотой мяч» сделал паузу. Это отступление нас не восхищает, но кажется самым ответственным и логичным шагом. Защита авторитета и легитимности такой награды подразумевает также обеспечение её безупречности во временной перспективе», — говорится в заявлении.

В издании объяснили, что в сложившихся условиях проводить голосование было бы неправильно, поскольку не все игроки находятся в равных условиях. В некоторых странах, например во Франции, сезон-2019/20 завершили досрочно. Соответственно выступающие там футболисты провели меньшее количество матчей и получили меньше возможностей проявить себя, чем их соперники из других стран.

«Как правило, требуется всего два месяца (январь и февраль) из одиннадцати, чтобы составить мнение и выделить лучших, — этого слишком мало, чтобы оценивать и судить, учитывая, что другие матчи проходили или будут проходить позже в других условиях и форматах, слишком сильно отличающихся от обычных. Мы не можем позволить себе полагаться на исковерканные сезоны, обустроенные столь особым образом, в выборе лучших. Это было бы недостойно нашей истории», — объяснили в издании.

Также во France Football отметили, что некоторые журналисты, определяющие лауреатов, из-за пандемии коронавируса будут сконцентрированы на личных проблемах.

«Некоторые из 220 членов нашего жюри (как мужчин, так и женщин), разбросанных по всему миру, могли отвлечься от своей миссии наблюдения из-за других приоритетов и неотложных задач», — объяснили в СМИ.

«Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство»

Решение издания отменить церемонию вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире. Например, известный журналист Василий Уткин раскритиковал поступок France Football. По его мнению, «Золотой мяч», несмотря на пандемию коронавируса, следовало вручить.

«Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство. Отменился «Евро»? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 1990-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Журналист считает, что разумных возражений, позволяющих не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года, просто нет.

«Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего ещё. Решение может быть вызвано только этим. Жаль. «Золотой мяч» в головах у людей. Публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», — добавил Уткин.

В свою очередь, в «Барселоне» на произошедшее отреагировали с юмором. В соцсетях клуба появился пост с фотографией Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами» и подписью: «Понимаем это. Но в любом случае все знают, кто лучший».

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NNpic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020

А чуть ранее президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что «Золотой мяч» по итогам 2020-го должен получить Карим Бензема.

Введение награды в 1956-м и три советских обладателя

Первый «Золотой мяч» в истории был вручён в 1956 году. Его обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Инициатива введения награды принадлежала главному редактору France Football Габриэлю Ано, который попросил своих коллег-журналистов из других европейских стран проголосовать за лучшего футболиста Европы.

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Вплоть до 1995-го «Золотой мяч» мог получить только игрок из Старого Света, выступающий в одном из чемпионатов континента. По этой причине на него так и не оказались номинированы бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона.

В 1995-м правила смягчили, и первым футболистом — обладателем трофея не из Европы стал либериец Джордж Веа. А начиная с 2007-го «Золотой мяч» может получить игрок из любой страны, выступающий в любом национальном первенстве мира.

Отечественные футболисты получали «Золотой мяч» трижды. В 1963-м лучшим игроком Старого Света признали Льва Яшина. Легендарный голкипер до сегодняшнего дня остаётся единственным вратарём, номинированным на награду. В 1975-м «Золотой мяч» получил нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, а в 1986-м — ещё один форвард этой команды Игорь Беланов.

В 2004-м их путь продолжил воспитанник киевского «Динамо» Андрей Шевченко с Украины, выступавший на тот момент за «Милан».

Параллельно с «Золотым мячом» с 1991-го вручалась награда «Игрок года FIFA». А в 2010-м они были объединены в единый приз «Золотой мяч FIFA», право голосовать в котором получили как журналисты, так и тренеры с капитанами всех национальных сборных планеты.

С 2016-го две награды вновь разделились, однако получают их практически всегда одни и те же футболисты.

Больше всего «Золотых мячей» и «Золотых мячей FIFA» на данный момент в активе Месси — шесть. Он же занял первое место в обоих конкурсах по итогам 2019-го. Вторую строчку занимает Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами».