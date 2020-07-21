Впервые за 65 лет: France Football не будет вручать «Золотой мяч» лучшему футболисту мира по итогам 2020 года
- AFP
- © Thomas Samson
«Мы не можем позволить себе полагаться на исковерканные сезоны»
Заявление о том, что «Золотой мяч» по итогам 2020 года не будет вручаться, было опубликовано на сайте France Football
20 июля. Также свои награды не получат лучший вратарь мира, лучший молодой игрок планеты и лучшая футболистка.
«Мы не хотели ставить рядом с наградой нестираемую звёздочку, гласящую: «Трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса здравоохранения, связанного с COVID-19». Мы всё ещё предпочитаем небольшой вывих нашей истории большому шраму. Впервые с 1956 года «Золотой мяч» сделал паузу. Это отступление нас не восхищает, но кажется самым ответственным и логичным шагом. Защита авторитета и легитимности такой награды подразумевает также обеспечение её безупречности во временной перспективе», — говорится в заявлении.
В издании объяснили, что в сложившихся условиях проводить голосование было бы неправильно, поскольку не все игроки находятся в равных условиях. В некоторых странах, например во Франции, сезон-2019/20 завершили досрочно. Соответственно выступающие там футболисты провели меньшее количество матчей и получили меньше возможностей проявить себя, чем их соперники из других стран.
«Как правило, требуется всего два месяца (январь и февраль) из одиннадцати, чтобы составить мнение и выделить лучших, — этого слишком мало, чтобы оценивать и судить, учитывая, что другие матчи проходили или будут проходить позже в других условиях и форматах, слишком сильно отличающихся от обычных. Мы не можем позволить себе полагаться на исковерканные сезоны, обустроенные столь особым образом, в выборе лучших. Это было бы недостойно нашей истории», — объяснили в издании.
Также во France Football отметили, что некоторые журналисты, определяющие лауреатов, из-за пандемии коронавируса будут сконцентрированы на личных проблемах.
«Некоторые из 220 членов нашего жюри (как мужчин, так и женщин), разбросанных по всему миру, могли отвлечься от своей миссии наблюдения из-за других приоритетов и неотложных задач», — объяснили в СМИ.
«Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство»
Решение издания отменить церемонию вызвало неоднозначную реакцию в футбольном мире. Например, известный журналист Василий Уткин раскритиковал поступок France Football. По его мнению, «Золотой мяч», несмотря на пандемию коронавируса, следовало вручить.
«Отказ от вручения «Золотого мяча» — чистое скотство. Отменился «Евро»? Ну и что. Всё равно солидарно всей Европой просмотренных матчей в сто раз больше, чем видели люди до 1990-х, и приз как-то вручался. Сдвиг сезона? Тем круче. Чем необычнее, тем важнее закрыть сезон ещё и именем героя», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Журналист считает, что разумных возражений, позволяющих не вручать «Золотой мяч» по итогам 2020 года, просто нет.
«Только спонсорско-рекламные. Недостаточное количество просмотров/упоминаний/хрен знает чего ещё. Решение может быть вызвано только этим. Жаль. «Золотой мяч» в головах у людей. Публике важен такой персонифицированный итог, портрет, подпись под сезоном. Ну и дураки», — добавил Уткин.
В свою очередь, в «Барселоне» на произошедшее отреагировали с юмором. В соцсетях клуба появился пост с фотографией Лионеля Месси с шестью «Золотыми мячами» и подписью: «Понимаем это. Но в любом случае все знают, кто лучший».
We understand.— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020
Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NNpic.twitter.com/mqWt1hvspg
А чуть ранее президент «Реала» Флорентино Перес подчеркнул, что «Золотой мяч» по итогам 2020-го должен получить Карим Бензема.
Введение награды в 1956-м и три советских обладателя
Первый «Золотой мяч» в истории был вручён в 1956 году. Его обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Инициатива введения награды принадлежала главному редактору France Football Габриэлю Ано, который попросил своих коллег-журналистов из других европейских стран проголосовать за лучшего футболиста Европы.
Вплоть до 1995-го «Золотой мяч» мог получить только игрок из Старого Света, выступающий в одном из чемпионатов континента. По этой причине на него так и не оказались номинированы бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона.
В 1995-м правила смягчили, и первым футболистом — обладателем трофея не из Европы стал либериец Джордж Веа. А начиная с 2007-го «Золотой мяч» может получить игрок из любой страны, выступающий в любом национальном первенстве мира.
Отечественные футболисты получали «Золотой мяч» трижды. В 1963-м лучшим игроком Старого Света признали Льва Яшина. Легендарный голкипер до сегодняшнего дня остаётся единственным вратарём, номинированным на награду. В 1975-м «Золотой мяч» получил нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, а в 1986-м — ещё один форвард этой команды Игорь Беланов.
В 2004-м их путь продолжил воспитанник киевского «Динамо» Андрей Шевченко с Украины, выступавший на тот момент за «Милан».
Параллельно с «Золотым мячом» с 1991-го вручалась награда «Игрок года FIFA». А в 2010-м они были объединены в единый приз «Золотой мяч FIFA», право голосовать в котором получили как журналисты, так и тренеры с капитанами всех национальных сборных планеты.
С 2016-го две награды вновь разделились, однако получают их практически всегда одни и те же футболисты.
Больше всего «Золотых мячей» и «Золотых мячей FIFA» на данный момент в активе Месси — шесть. Он же занял первое место в обоих конкурсах по итогам 2019-го. Вторую строчку занимает Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами».
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