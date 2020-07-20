Гол Жиру на 56-й минуте первого тайма и травма Бейи: как «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии

«Челси» вслед за «Арсеналом» вышел в финал Кубка Англии. Подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Оливье Жиру открыл счёт на 11-й добавленной минуте первого тайма после того, как Эрик Бейи получил тяжёлую травму головы. После перерыва лондонцы развили преимущество благодаря точному удару Мэйсона Маунта и автоголу Гарри Магуайра. Манкунианцы ответили только пенальти в исполнении Бруну Фернандеша.

Соперничество Лондона и Манчестера в Кубке Англии продолжилось на следующий день после того, как «Арсенал» довольно неожиданно обыграл «Манчестер Сити» и спустя три года вновь оказался в финале турнира. В воскресенье вторую путёвку оспаривали «Манчестер Юнайтед» и «Челси», чьё противостояние можно было назвать ещё более интригующим.

Манкунианцы после пандемии совершили впечатляющий рывок вперёд. Они включились в борьбу за Лигу чемпионов и проигрывают всего одно очко подопечным Фрэнка Лэмпарда, которые расположились на третьей строчке в Премьер-лиге. Даже на фоне «Ливерпуля», который после завоевания чемпионства ослабил хватку, команда Уле-Гуннара Сульшера могла бы считаться прямо сейчас лучшей в Англии.

«Челси» же из-за периодических проблем в обороне смотрелся летом не так уверенно. Поражения от «Шеффилда» со счётом 0:3 и две натужные победы над совершенно слабыми «Кристал Пэлас» и «Норвичем» не могли обнадёжить болельщиков лондонцев перед встречей с командой, которая в этом сезоне одержала над ними две победы с общим счётом 6:0. Однако «Челси» уже показал, что Кубок Англии является для него важным турниром и на один конкретный матч игроки могут настроиться. Именно так лондонцы обыграли «Ливерпуль» и «Лестер» в предыдущих раундах.

Перед встречей на «Уэмбли» и Сульшер, и Лэмпард решили перестраховаться. Они выставили оборонительные составы с пятью защитниками, прекрасно понимая, к чему может привести одна ошибка в такой игре. Это сначала вызвало довольно невзрачное начало матча, а потом и то, что два момента у ворот «Юнайтед» создали именно ответственные за оборону игроки. Давид Де Хеа сначала справился с дальним ударом Риса Джеймса, а потом не успел среагировать на Маркоса Алонсо, пробившего головой чуть выше перекладины.

Размеренный и даже скучный первый тайм уже подходил к концу, когда в МЮ произошла цепочка крайне неприятных событий. Защитник Эрик Бейи в течение трёх минут дважды столкнулся головой с соперниками из «Челси». После второго удара ивуарийцу стало совсем плохо: он потерял сознание, и врачи приводили его в чувство кислородной маской. Сульшер решил воспользоваться моментом и немного ослабить оборону, выпустив на замену Антони Марсьяля.

Из-за долгой паузы главный судья Майкл Дин не спешил давать свисток на перерыв. Даже когда шла 11-я добавленная минута, первый тайм продолжался и в этот момент защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прорвался по правому флангу. Испанец нашёл Оливье Жиру, который сумел открыть счёт. Даже после этого свисток прозвучал не сразу: команды отправились в раздевалки только тогда, когда на секундомере застыли цифры 57:37.

Сразу после перерыва стало очевидно, что Сульшер зря поменял свою оборонительную схему. Лондонцам хватило нескольких секунд, чтобы удвоить преимущество. Мэйсон Маунт пробил низом по воротам МЮ, и Де Хеа лишь отбил мяч в собственную штангу, откуда он залетел в сетку.

Спустя десять минут в «Манчестере» поняли, что игру пора спасать, и на усиление атаки вышли Поль Погба и Мэйсон Гринвуд. Но инициативой всё ещё владели футболисты «Челси», создавшие два отличных момента. Только в одном из них Де Хеа спас свою команду, а в другом ему просто повезло, что Маунт пробил чуть выше ворот. Какого-либо внятного ответа манкунианцы так и не представили. Лишь когда Вилли Кабальеро неудачно вышел из ворот при розыгрыше углового, у Гарри Магуайра появился шанс пробить по воротам, но защитник не был достаточно точен.

Англичанин расстроил своего тренера и в следующем эпизоде, теперь уже у владений МЮ. После прострела Алонсо Антонио Рюдигер был готов забить уже третий мяч, но Магуайр сам срезал его в свои ворота. За 16 минут до конца основного времени счёт стал 3:0 в пользу «Челси», и на этом все вопросы о победителе уже можно было снимать.

Однако у Бруну Фернандеша было другое мнение. На 85-й минуте он получил право пробить пенальти, когда только что вышедший Каллум Хадсон-Одои нарушил правила против Марсьяля. Португалец необычно, но эффективно ударил и сократил отставание, после чего поскорее побежал с мячом к центру поля, рассчитывая в том числе на щедрость Дина, чтобы он дал сыграть целый дополнительный тайм. Арбитр действительно прибавил несколько минут к матчу, но всё это время мячом владели только подопечные Лэмпарда.

«Челси» одержал победу со счётом 3:1 и догнал «Ливерпуль» по количеству выходов в финал Кубка Англии — лондонцы сделали это в 14-й раз. Решающий матч с «Арсеналом», запланированный на 1 августа, станет повторением последнего финала Лиги Европы, и на его кону тоже будет стоять путёвка в Лигу чемпионов.