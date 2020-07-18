Новая роль Головина, просмотр Митрюшкина и расставание с лидерами: как «Монако» с двумя россиянами готовится к сезону

Футбольный клуб «Монако» продолжает подготовку к новому сезону после досрочного завершения предыдущего. Подопечные Роберта Морено возобновили тренировки и провели первый товарищеский матч, в котором обыграли бельгийский «Серкль Брюгге» со счётом 2:0. Один из мячей забил Александр Головин, ставший первым российским капитаном команды. В игре принимал участие и вратарь Антон Митрюшкин, который пока находится на просмотре. Летом из «Монако» ушли несколько футболистов, в том числе три голкипера, которых может заменить воспитанник «Спартака».

Из-за того, что во французской Лиге 1 футбольный сезон закончился досрочно, участвующие в ней клубы несколько растеряли интерес болельщиков. Новостей о ней поступает гораздо меньше, чем об Английской премьер-лиге или испанской Примере.

Однако жизнь в командах Лиги 1 совсем не замерла. Так, в «Монако», за которым особенно пристально следят российские любители спорта, за последнее время произошло немало важных событий.

Команде из карликового княжества ещё долго придётся ждать возможности провести официальный матч. Если «Пари Сен-Жермен» и «Лион» должны готовиться к возобновлению Лиги чемпионов, а «Сент-Этьен» надеется одержать победу в финале Кубка Франции, то монегаски ещё больше месяца будут находиться в ожидании встречи с «Реймсом» в первом туре нового сезона Лиги 1.

Пандемия не прошла для «Монако» бесследно. В июне команду покинули несколько игроков. В первую очередь ушли все запасные вратари: легенда клуба Даниэль Субашич, а также Диего Бенальо и Сейду Си. С ними не продлили контракты, и они ушли искать новое место работы.

Также «Монако» вернул Тьемуэ Бакайоко в «Челси», а Адриена Силву и Ислама Слимани — в «Лестер». Для команды это уже более серьёзные потери: все трое были игроками основного состава, а алжирский нападающий стал вторым бомбардиром с девятью голами. Восполнить пробелы пока не удаётся из-за того, что почти во всей остальной Европе продолжаются футбольные чемпионаты. Пока что у российского полузащитника Александра Головина появился лишь один новый одноклубник — 19-летний нападающий Антони Мусаба из нидерландского первенства, которое тоже закончилось досрочно.

СМИ также сообщали об интересе «Монако» к защитнику «Краснодара» Кристиану Рамиресу, но гораздо более вероятно, что следующий новичок клуба будет обладателем российского паспорта. На просмотре у Роберта Морено находится воспитанник «Спартака», бывший вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин. Последние четыре года чемпион Европы среди юношей провёл в Швейцарии, но этим летом с ним не стали продлевать контракт.

24-летний голкипер пока не возвращается в Россию, где на него мог бы быть хороший спрос из-за паспорта. Вместо этого он попытается остаться в «Монако», на что у него есть определённые шансы. После массового ухода вратарей у Бенжамена Лекомта не осталось опытных дублёров, а российский вратарь мог бы подойти на эту роль. В начале июля наставник «Монако» Роберт Морено не скрывал, что клуб занят поисками голкипера, но фамилию Митрюшкина не называл.

«У нас есть два вратаря — Бенжамен Лекомт и Радослав Маецкий. Нам придётся найти третьего голкипера, у нас масса вариантов. Мы общались с руководством на эту тему и попытаемся заполучить лучшего игрока. Если у нас будет три высококлассных вратаря, это будет хорошо для всех. Кроме того, у нас есть свой воспитанник Лоик Бадьяшиль. Мне предстоит сложный выбор», — говорил тренер на пресс-конференции 7 июля.

Привлечь внимание Морено Митрюшкину уже удалось. Он вошёл в состав «Монако» на товарищеский матч с фарм-клубом «Серкль Брюгге» и даже провёл на поле полчаса. Если ему всё-таки удастся заключить контракт, то впервые за долгие годы в клубе из первой пятёрки европейских чемпионатов окажутся сразу два россиянина.

Головин провёл первый для «Монако» матч очень продуктивно. Он вышел на поле в стартовом составе и уже на седьмой минуте удвоил отрыв от соперника после гола Виссама Бен Йеддера. Российский полузащитник сместился с левого фланга ближе к центру и нанёс точный удар по воротам. Счёт 2:0 остался без изменений до конца матча. К слову, «Монако» играл в новой форме, рекламировать которую клуб предложил в том числе Головину.

На этом успехи игрока сборной России не закончились. После замены в перерыве Головин вернулся на поле на заключительные 15 минут матча и получил капитанскую повязку. Он стал первым россиянином, удостоенным этой чести в «Монако». После игры он признался, что был рад и забить мяч, и побыть некоторое время капитаном команды.

«Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе, ничего особенного — обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому. Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно», — сказал Головин «Чемпионату».

Монегаскам предстоит провести ещё несколько товарищеских матчей, три из которых пройдут в Польше во время следующего тренировочного сбора. У команды остаётся больше месяца на подготовку к новому сезону, в котором подопечные Морено будут играть только в национальных турнирах, так как в еврокубки они не отобрались.