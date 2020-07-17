Митрюшкин проходит просмотр в «Монако» и попал в заявку на товарищеский матч

Короткая ссылка
Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин проходит просмотр в клубе французской Лиги 1 «Монако».
Митрюшкин проходит просмотр в «Монако» и попал в заявку на товарищеский матч
  • © Официальный аккаунт Антона Митрюшкина
  • Instagram

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний россиянин был включён в заявку команды на товарищеский матч с бельгийским «Серкль Брюгге». В список из 25 игроков «Монако» также включён российский хавбек команды Александр Головин.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака». С 2016 года он выступал за швейцарский«Сьон» за который провёл 76 матчей, 13 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей. 30 июня он покинул швейцарскую команду, став свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может обменять Алексея Миранчука в «Милан» на Диего Лаксальта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить