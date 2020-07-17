Митрюшкин проходит просмотр в «Монако» и попал в заявку на товарищеский матч

Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин проходит просмотр в клубе французской Лиги 1 «Монако».

Как сообщает пресс-служба клуба, 24-летний россиянин был включён в заявку команды на товарищеский матч с бельгийским «Серкль Брюгге». В список из 25 игроков «Монако» также включён российский хавбек команды Александр Головин.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака». С 2016 года он выступал за швейцарский«Сьон» за который провёл 76 матчей, 13 из которых он отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей. 30 июня он покинул швейцарскую команду, став свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может обменять Алексея Миранчука в «Милан» на Диего Лаксальта.