Покер Антонио, хет-трик Стерлинга, дубль Роналду и 20-й голевой пас Месси: события дня в европейском футболе

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио забил четыре гола в матче АПЛ с «Норвичем» и помог «канарейкам» отправиться в Чемпионшип. Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оформил второй хет-трик в сезоне. Криштиану Роналду реализовал два пенальти во встрече Серии А с «Аталантой» и вплотную приблизился к Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров турнира. А Лионель Месси отдал 20-ю результативную передачу в нынешнем розыгрыше Примеры. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Первая домашняя осечка «Ливерпуля» за полтора года и неожиданный разгром «Челси»

Главной сенсацией игрового дня в АПЛ стало крупное поражение «Челси» от ведущего борьбу за путёвку в Лигу Европы «Шеффилд Юнайтед» — 0:3. Лондонцы потерпели столь крупное поражение в чемпионате страны впервые с августа 2019-го.

Главным героем встречи стал Дэвид Макголдрик. До игры с «Челси» форвард, проводящий дебютный сезон в Премьер-лиге, никак не мог отличиться. Зато в субботу он оформил дубль, дважды удачно сыграв на добивании. Ещё один мяч записал на свой счёт Оливер Макбарни.

«Шеффилд» набрал десять очков в последних четырёх матчах чемпионата и поднялся в зону Лиги Европы. «Челси» же в случае побед «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» в текущем, 35-м туре АПЛ может опуститься на пятую строчку.

Другая скромная команда, также претендующая на попадание в еврокубки, — «Бернли» — отобрала очки у досрочно гарантировавшего себе чемпионский титул «Ливерпуля» (1:1). Мерсисайдцы открыли счёт на 34-й минуте благодаря точному удару Эндрю Робертсона, а в середине второго тайма Джей Родригес восстановил равенство на табло.

«Ливерпуль» больше не смог пробить совершившего восемь сейвов Ника Поупа и впервые за полтора года не сумел одержать победу в АПЛ на домашнем стадионе. Последний раз подопечные Юргена Клоппа теряли очки на «Энфилде» в конце января 2019-го.

Идущий на второй строчке «Манчестер Сити» не испытал никаких проблем в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион», отправив в ворота соперника пять безответных мячей. Три из них записал на свой счёт Рахим Стерлинг. Нападающий оформил четвёртый хет-трик в АПЛ в карьере и второй — в текущем сезоне.

Отдельного упоминания заслуживает последний гол Стерлинга, забитый на 81-й минуте встречи. В этом игровом эпизоде форвард, казалось, уже проиграл единоборство защитнику и потерял равновесие, но мяч от его головы неожиданно срикошетил прямо в ворота. При этом Дэниел Бёрн в подкате не сумел выбить мяч с линии.

Также в субботу определилась первая команда, которая покинет Премьер-лигу по окончании сезона. Ею ожидаемо стал замыкающий турнирную таблицу «Норвич». Последние шансы на спасение коллектив Даниэля Фарке потерял после разгромного поражения от «Вест Хэма» — 0:4.

Все четыре гола на свой счёт записал нападающий лондонцев Майкл Антонио. За один матч форвард забил столько же, сколько за все предыдущие игры сезона. При этом Антонио впервые в карьере отличился более двух раз за встречу.

Травма Смолова и два отменённых мяча «Атлетико»

В Испании сражающаяся за чемпионство «Барселона» одержала непростую победу над «Вальядолидом» — 1:0. Подопечные Серхио Гонсалеса дома сумели дать бой фавориту и превзошли его по количеству ударов (13 против девяти). Вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген совершил четыре сейва.

Но забить «Вальядолиду» так и не удалось, а «Барселона» отличилась на 15-й минуте. Артуро Видаль после тонкой передачи Лионеля Месси точно пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.

Для аргентинца этот голевой пас стал 20-м в чемпионате. Он первый за 11 лет футболист, которому удалось преодолеть эту отметку в Примере. В сезоне-2008/09 Хави отметился 21 «ассистом». Также Лионель стал вторым игроком в XXI веке, забившим за один сезон 20 и более мячей в топ-5 европейских лиг, а также отдавшим не менее 20 голевых передач. В розыгрыше АПЛ-2002/03 это удалось Тьерри Анри, который отличился 24 раза и 20 раз ассистировал партнёрам.

Единственной ложкой дёгтя для сине-гранатовых стала травма Антуана Гризманна, которого пришлось менять в перерыве. По информации СМИ, француз испытывает проблемы с четырёхглавой мышцей бедра и может пропустить остаток сезона.

Непростую домашнюю победу над «Бетисом» в 36-м туре Примеры одержал и занимающий третье место «Атлетико». Мадридцы также сумели забить в ворота соперника лишь один мяч.

При этом два гола хозяев в первом тайме судья отменил, посоветовавшись с помощниками на VAR. При этом последние полчаса «матрасники» доигрывали вдесятером, после того как защитник Марио Эрмосо получил прямую красную карточку за удар соперника по ногам сзади.

За 15 минут до финального свистка подопечные Диего Симеоне всё же вырвали три очка. Ветеран Диего Коста замкнул подачу партнёра со стандарта и принёс своей команде важную победу в борьбе за бронзу.

«Сельта» без травмированного Фёдора Смолова на выезде потерпела поражение от «Осасуны» — 1:2. Россиянин изначально попал в заявку на поединок и должен был начать его на скамейке запасных, но получил повреждение на предматчевой разминке.

Потеря нападающего не помешала гостям открыть счёт уже на десятой минуте. Санти Мина замкнул прострел Яго Аспаса, и судья после переговоров с помощниками на VAR гол засчитал. Однако «Осасуне» удалось быстро отыграться. Энрик Гальего нанёс точный удар головой после отличной диагонали партнёра.

Развязка наступила на 91-й минуте, когда вышедший на замену Хосе Мануэль Арнаис подправил мяч в сетку из пределов штрафной. «Сельта» потерпела обидное поражение, продлила безвыигрышную серию в Примере до пяти матчей и предоставила возможность располагающейся в зоне вылета «Мальорке» сократить отставание от себя до одного очка.

Упущенная победа «Аталанты» и третье подряд поражение «Лацио»

Итальянские болельщики с огромным интересом ждали встречу «Ювентуса» и «Аталанты». Туринцы после целого ряда осечек конкурентов практически обеспечили себе очередное чемпионство, но в прошлом туре неожиданно уступили «Милану». Бергамоски же к отчётному матчу набрали великолепный ход, одержали девять побед в Серии А подряд, поднялись на третье место и смотрелись командой, которая может отобрать очки у лидера и возродить интригу.

В результате подопечным Джана Пьеро Гасперини удалось это сделать. По ходу матча 32-го тура чемпионата Италии они дважды вырывались вперёд в счёте, но не сумели добыть победу — 2:2.

Уже на 16-й минуте отличился нападающий гостей Дуван Сапата, низом пробивший из пределов штрафной в дальний угол. Отыграться «Ювентусу» удалось лишь после перерыва. Назначенный за игру рукой Мартена де Рона пенальти реализовал Криштиану Роналду.

В концовке встречи сыграли замены «Аталанты». Вышедшие на поле Луис Мурьель и Руслан Малиновский организовали второй гол в ворота хозяев. Украинец после передачи колумбийца нанёс пушечный удар с линии штрафной.

Однако Мурьель быстро превратился в антигероя матча. На 89-й минуте он на подаче углового в не самой опасной ситуации сыграл рукой в собственной штрафной, и судья назначил второй пенальти. Роналду вновь оказался точен и довёл количество голов в текущем сезоне Серии А до 28. В гонке бомбардиров португалец лишь на один точный удар отстаёт от Чиро Иммобиле.

Занимающий второе место «Лацио» допустил очередную осечку. Команда дома проиграла «Сассуоло» (1:2) и потерпела третье поражение подряд в Серии А. Причём начало матча не предвещало для римлян беды. Они с первых минут завладели инициативой и ближе к концу первого тайма вышли вперёд благодаря точному удару Луиса Альберто.

Однако сразу после перерыва «Сассуоло» отыгрался. 20-летний нападающий Джакомо Распадори, впервые в карьере попавший в стартовый состав на поединок Серии А, забил свой дебютный мяч в чемпионате страны.

А на первой добавленной минуте гостям удалось вырвать победу. После подачи углового Франческо Капуто с близкого расстояния переправил мяч в ворота. Этот гол стал для нападающего 16-м в текущем сезоне, и он вышел на чистое шестое место в гонке бомбардиров. «Сассуоло» же одержал четвёртую победу подряд и поднялся в первую восьмёрку.

Другой римский коллектив в отчётном туре добился крупной победы. «Рома» на выезде уверенно обыграла «Брешию» — 3:0. В составе римлян голами отметились Никола Калинич, Николо Дзаньоло и Федерико Фасио. Для последнего этот гол — первый в нынешнем розыгрыше Серии А.