Спасение «Вердера», шесть голов за 33 минуты в Милане и 200-я победа Моуринью в АПЛ: события дня в европейском футболе

«Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Эвертон», а Жозе Моуринью стал всего пятым тренером в истории, одержавшим 200 побед в АПЛ. «Челси» воспользовался осечкой «Лестера» и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Милан» сенсационно взял верх над «Ювентусом», а все шесть голов уместились в 33 минуты игрового времени. При этом «Вердер» отстоял место в Бундеслиге, победив «Хайденхайм» за счёт голов на чужом поле.

Достижение Моуринью и успех «Челси»

«Тоттенхэм» реабилитировался за неожиданное поражение от «Шеффилда» и обыграл «Эвертон» на своём поле. Встреча получилась не самой богатой на события, а всё решил единственный гол. На 24-й минуте сумбурная атака «шпор» завершилась ударом Джованни Ло Чельсо из пределов штрафной, а мяч рикошетом от Майкла Кина оказался в воротах. Жозе Моуринью продлил беспроигрышную серию в противостоянии с «ирисками» до десяти игр и одержал свою 200-ю победу в АПЛ. Он стал лишь пятым тренером в истории, кому удавалось подобное. Для этого португальцу потребовалось всего 326 матчей — на четыре больше, чем абсолютному рекордсмену в лице Алекса Фергюсона. Всего на счету экс-наставника «Манчестер Юнайтед» 528 побед в Премьер-лиге. Также эта планка покорилась Арсену Венгеру (476), Харри Реднаппу (236) и Дэвиду Мойесу (207).

При этом самым запоминающимся моментом стала стычка Уго Льориса и Сон Хын Мина. После свистка на перерыв француз начал что-то агрессивно высказывать южнокорейцу, что чуть было не привело к потасовке. Разнимать атлетов пришлось партнёрам. Позднее вратарь заявил, что подобные моменты являются частью футбола, а Моуринью и вовсе поощрил спортсменов. По его словам, он лично просил их быть более требовательными друг к другу.

«Норвич», хоть и прервал серию из пяти игр без забитых голов, впервые с мая 1995 года проиграл шесть раз подряд. На этот раз обидчиками выступили соперники из «Уотфорда», которые до этого момента не побеждали на протяжении пяти встреч.

На мяч Эмилиано Буэндии хозяева ответили двумя точными попаданиями Крэйга Доусона и Дэнни Уэлбека. При этом экс-форвард МЮ порадовал зрителей акробатическим этюдом и забил ударом через себя.

«Челси» сломил сопротивление «Кристал Пэлас» и укрепился в статусе главного кандидата на третье место. В первом тайме у «аристократов» отличились Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, а во втором свой бомбардирский счёт пополнил Тэмми Абрахам. Для молодого англичанина этот гол стал первым с января.

При этом одним из главных творцов успеха синих вновь стал Виллиан, оформивший ассистентский дубль. В последних четырёх матчах бразилец неизменно отличался баллами за результативность (4 + 2), чего ранее ему не удавалось в чемпионате Англии.

Помог своим землякам «Арсенал», на своём поле отобравший очки у «Лестера». Причём мячи забили лучшие бомбардиры не только своих клубов, но и АПЛ в целом — Пьер-Эмерик Обамеянг и Джейми Варди, которые отличились в 20-й и 22-й раз соответственно.

«Лестер» находится на четвёртом месте, отставая от «Челси» на одно очко, «Арсенал» же остаётся на седьмой строчке. В активе «пушкарей» 50 баллов. На два больше — у «Вулверхэмптона» и на пять — у «Манчестер Юнайтед».

Ассистентские таланты Оярсабаля и «засуха» Черышева и Смолова

«Севилья» на своём поле обыграла «Эйбар». Решающим стал точный удар Лукаса Окампоса. В нынешнем первенстве аргентинец зажигал своё имя на табло 13 раз, при этом в последних 12 случаях его голы помогали коллективу набирать очки. Примечательно, что единственный раз это не сработало в противостоянии с теми же «оружейниками» в первом круге.

Знаменательным этот день стал для Эвера Банеги, который провёл свою 152-ю встречу за клуб. Он сравнялся с Федерико Фасио и вышел на второе место по числу сыгранных матчей за всю историю красно-белых. Больше только у Хосе Карлоса Диегеса, выступавшего в 1960-х.

«Реал Сосьедад» в гостях не смог взять реванш у «Леванте» за поражение в первом круге, а оба взятия ворот были оформлены в период с 12-й по 16-ю минуты. Сначала отличился шведский форвард гостей Александер Исак, а затем паритет восстановил испанец Хосе Луис Моралес. Причём скандинаву ассистировал Микель Оярсабаль, ставший третьим игроком бело-голубых в XXI веке, отдавшим более десяти передач за сезон. Ранее такое удавалось Хаби Прието (13) и Карлосу Веле (12).

«Валенсия» оформила вторую победу после возобновления чемпионата. «Жертвой» оказался «Вальядолид». Вплоть до 89-й минуты на табло горели только фамилии Макси Гомеса и Виктора Гарсии, однако в концовке своё веское слово смог сказать Ли Канг Ин. Денис Черышев появился на поле на 82-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Безрезультатно выступил и Фёдор Смолов. Нападающий «Сельты» провёл на поле 59 минут, но не сумел огорчить «Атлетико». Мадридцы вышли вперёд уже на 53-й секунде благодаря голу Мораты, но не смогли довести дело до конца. В начале второго тайма Фран Бельтран сравнял счёт и омрачил праздник Диего Симеоне. Аргентинский наставник провёл 323 матча во главе «матрасников» и вышел на третье место в истории клуба по этому показателю. Больше только у Луиса Арагонеса (407) и Мигеля Муньоса (424).

Камбэк «Милана» и прописка «Вердера»

Подопечные Симоне Индзаги потерпели второе поражение подряд и практически простились с надеждами на чемпионство. На этот раз «Лацио» в гостях уступил скромному «Лечче» и позволил тому не только выиграть впервые с февраля, но и уйти из зоны вылета. На пятой минуте Фелипе Кайседо воспользовался грубейшей ошибкой голкипера Габриэла и открыл счёт, но хозяева ответили двумя классическими взятиями ворот после фланговых подач. В борьбе на втором этаже удачливее оказались Хоума Бабакар и Фабио Лучионе. При этом успех мог быть и более крупным, если бы не ужасный удар с пенальти в исполнении Марко Манкозу. Но на этом беды бьянкочелести не закончились. Уже в компенсированное время красную карточку получил основной защитник Патрисио Габбарон.

Главный матч дня прошёл в столице моды, где местный «Милан» неожиданно обыграл «Ювентус». В период с 47-й по 53-ю минуту хозяева пропустили два мяча. Сначала Адриен Рабьо великолепным ударом открыл счёт своим голам в чемпионате Италии, а затем свой 26-й мяч в сезоне забил Криштиану Роналду. Успешная серия португальца достигла 17 встреч, в которых он набрал 25 (21 + 4) баллов.

Но потом туринцы сбавили обороты, а визави устроили невероятный спурт. Всего пять минут им потребовалось, чтобы выйти вперёд, а на 80-й минуте россонери поставили эффектную точку. Одними из главных героев стали Златан Ибрагимович и Анте Ребич. Оба записали на свой счёт по голу и передаче. Также участие в камбэке приняли Франк Кессье и Рафаэл Леау.

Примечательно, что в последний раз «Милан» четырежды поражал ворота «Ювентуса» в далёком 1989 году. Дубль оформил Грациано Маннари, один мяч на счету Альбериго Эвани, а Роберто Тричелла отметился автоголом. При этом тогда на поле выходили такие звёзды, как Франк Райкард, Марко ван Бастен, Рууд Гуллит, Микаэль Лаудруп и Александр Заваров.

Знаменательное событие произошло и в Германии, где «Вердер» спасся от вылета во Вторую Бундеслигу. В двухматчевом противостоянии подопечные Флориана Кофельдта дважды сыграли вничью с «Хайденхаймом», но в пользу них сыграло правило гола на чужом поле. Дома они разошлись миром 0:0, а в гостях забили по два мяча.

Эти встречи стали последними для Клаудио Писарро. Перуанец успел поиграть за «Баварию», «Челси» и «Кёльн», но пять раз возвращался в «Вердер». В его футболке он и завершил карьеру, установив рекорды по числу проведённых сезонов (20) и матчей (490) в Бундеслиге для иностранного футболиста.