Золотой дубль «Баварии», уникальное достижение Буффона и голевой пас Черышева: события дня в европейском футболе

«Бавария» в финале Кубка Германии обыграла «Байер» и в 13-й раз оформила «золотой дубль». Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон побил рекорд Серии А по количеству проведённых матчей. Нападающий «Лестера» Джейми Варди забил 100-й мяч в АПЛ. А российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отдал результативную передачу. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Издевательский гол в ворота МЮ и первый мяч Сака в АПЛ

В 33-м туре чемпионата Англии «Челси», на неделе неожиданно потерпевший поражение от «Вест Хэма», реабилитировался перед болельщиками, одержав крупную победу над «Уотфордом» — 3:0.

Гостям удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности около получаса, после чего опытный Оливье Жиру ударом в дальний угол из пределов штрафной открыл счёт. А незадолго до перерыва Этьен Капу нарушил правила на Кристиане Пулишиче, и Виллиан реализовал четвёртый пенальти в сезоне. Точку в матче в добавленное арбитром время поставил Росс Баркли, ранее ассистировавший Жиру.

Одержать победу удалось и занимающему третье место «Лестеру». Подопечные Брендана Роджерса дома разгромили «Кристал Пэлас» — 3:0. Первый тайм завершился без забитых мячей, а сразу после перерыва отличился Келечи Ихеаначо.

Ближе к финальному свистку забить удалось Джейми Варди. Мамаду Сако в собственной штрафной позволил Харви Барнсу обокрасть себя, и тот вывел партнёра на пустые ворота. Для него этот мяч стал 100-м в АПЛ. Варди — первый футболист «Лестера» в истории, добравшийся до этой отметки.

Уже в добавленное арбитром время Джейми реализовал выход один на один с вратарём и оформил дубль. Это помогло ему укрепить лидерство в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом.

«Манчестер Юнайтед» на своём поле уверенно обыграл одного из аутсайдеров турнира «Борнмут» — 5:2. На настрое манкунианцев не сказался даже пропущенный в дебюте встречи издевательский гол от Джуниора Станисласа. Нападающий на лицевой прокинул мяч между ног Гарри Магуайру и пробил в ближний угол.

На это МЮ до конца тайма ответил тремя своими голами. Особенно красивым получился мяч Антони Марсьяля, который из-за пределов штрафной отправил снаряд в дальнюю девятку. А реализовавший пенальти Маркус Рашфорд стал первым английским футболистом МЮ за восемь лет, забившим за сезон 20 и более мячей во всех турнирах.

В начале второго тайма «Борнмут» сократил отставание в счёте благодаря спорному 11-метровому, но быстро пропустил ещё дважды. Сначала 18-летний Мэйсон Гринвуд оформил дубль, а затем Бруну Фернандеш идеально исполнил штрафной удар.

Наконец, важнейшую выездную победу над прямым конкурентом, «Вулверхэмптоном», одержал сражающийся за путёвки в еврокубки «Арсенал» — 2:0. В составе лондонцев отличились Букайо Сака, забивший первый мяч в АПЛ, и Александр Ляказетт, не поражавший чужие ворота с начала марта.

Удар Смолова через себя и гол Нолито со стандарта

В Испании «Сельта» с Фёдором Смоловым в составе не смогла дома обыграть «Бетис» — 1:1. Российский нападающий вышел на поле с первых минут и отметился парой неточных ударов, в том числе через себя. В первом тайме его команда владела преимуществом и заслуженно вышла вперёд. Нолито с назначенного на правом фланге штрафного неожиданно нанёс удар в ближний угол, к которому вратарь оказался не готов.

После перерыва «Сельта» отдала мяч сопернику и в конечном счёте пропустила. На 79-й минуте Зухаир Феддаль с линии вратарской отправил снаряд в сетку. А чуть раньше судья назначил в ворота хозяев пенальти, но отменил его после просмотра повтора.

Если Смолову набрать баллы за результативность не удалось, то другой российский легионер в Испании, Денис Черышев, отдал голевую передачу. Полузащитник попал в стартовый состав «Валенсии» на игру чемпионата страны впервые с 6 марта и на 63-й минуте помог Ману Вальехо сравнять счёт в поединке с «Гранадой». Черышев с мячом сместился с левого фланга в центр и протолкнул снаряд в штрафную на ход партнёру. Так Денис набрал третий балл за результативность в текущем сезоне Примеры (один гол + две передачи).

Спустя пять минут Гонсалу Гедеш красивым дальним ударом помог «Валенсии» выйти вперёд, но одержать долгожданную победу команде не удалось. В концовке Феде Вико сравнял счёт выстрелом со штрафного — 2:2.

Первый мяч Роналду в «Ювентусе» со штрафного и реализованный Ибрагимовичем пенальти

В свою очередь, «Ювентус» сделал очередной шаг к чемпионству в Италии. Туринцы в городском дерби разгромили «Торино» — 4:1, а идущий на втором месте «Лацио» дома крупно уступил «Милану» — 0:3. Теперь отрыв римлян от первой строчки составляет семь очков.

Лидер Серии А активно начал свою встречу и уже на третьей минуте открыл счёт. В пятом матче подряд отличился Пауло Дибала. А по прошествии получаса игры Хуан Куадрадо забил с передачи Криштиану Роналду.

В добавленное к первому тайму время «Торино» удалось заработать и реализовать пенальти. А сразу после перерыва гости сравняли счёт, но гол был отменён из-за офсайда.

Осадить соперника великолепным ударом со стандарта сумел Роналду. Любопытно, что для португальца этот мяч стал первым, забитым со штрафного в составе «Ювентуса». Также Криштиану — первый футболист туринцев с 1961 года, которому удалось забить 25 мячей за сезон в Серии А.

Куда более значимое достижение установил Джанлуиджи Буффон. 42-летний вратарь провёл 648-й матч в чемпионате Италии и стал рекордсменом турнира по этому показателю, побив достижение Паоло Мальдини.

А вот «Лацио» на своём поле неожиданно крупно уступил «Милану» — 0:3. Возможно, красно-чёрным помогло возвращение в стартовый состав Златана Ибрагимовича. Швед записал на свой счёт результативную передачу на Хакана Чалханоглу в середине первого тайма, а затем реализовал пенальти. Точку в матче поставил лучший бомбардир команды Анте Ребич, для которого этот гол стал девятым.

Голевая передача Нойера и нелепая ошибка Градецки

Тем временем в Германии сезон завершился финальным матчем за Кубок страны. «Бавария» намеревалась одержать победу над «Байером» и 13-й раз в истории оформить «золотой дубль». В результате леверкузенцы не сумели помешать маститому сопернику — 2:4. Уже на 16-й минуте Давид Алаба открыл счёт отличным ударом со штрафного, а вскоре Серж Гнабри удвоил преимущество «Баварии».

Во втором тайме на первый план вышел Роберт Левандовски, который оформил дубль и довёл количество голов в текущем сезоне до 51. При этом в ситуации с первым мячом курьёзную ошибку допустил Лукаш Градецки. После удара поляка из-за пределов штрафной голкипер неожиданно выронил мяч между ног, и тот закатился в сетку. В этом эпизоде результативную передачу на Левандовски сделал Мануэль Нойер.

Ему отыграть на ноль также не удалось. Расслабившись, «Бавария» позволила сопернику дважды забить после подач с угла поля. Тем не менее мюнхенцы в 20-й раз завоевали Кубок Германии, а также обновили клубные рекорды по продолжительности победной серии (17 матчей) и продолжительности серии встреч без поражений (26).

Помарки 18-летнего вратаря и чудо-пас Тайсона

В чемпионате Украины в субботу встретились киевское «Динамо» и «Шахтёр». «Горняки» подошли к принципиальному противостоянию, гарантировав себе чемпионство, а вот киевляне продолжают вести непростую борьбу за серебро, и победа была им необходима.

Однако после первого тайма подопечные Алексея Михайличенко уступали — 0:2. Сначала Тарас Степаненко удачно сыграл на добивании, а затем Евгений Коноплянка нанёс фирменный удар из-за пределов штрафной.

Но сдаваться хозяева не собирались. Возродить интригу им помог 18-летний вратарь оппонента Анатолий Трубин. На 51-й минуте он отбил мяч перед собой прямо на Беньямина Вербича, а на 67-й — неосмотрительно выбежал из ворот и позволил перебросить себя Карлосу Де Пене.

В итоге всё решило мастерство лидера «Шахтёра» Тайсона. Бразилец появился на поле после второго пропущенного «горняками» мяча и спустя пару минут выдал идеальную разрезающую передачу в штрафную на соотечественника Алана Патрика. Тому оставалось точно пробить в дальний угол.

Так «Шахтёр» обыграл «Динамо» третий раз подряд. Киевляне же потерпели второе поражение подряд в УПЛ и дали шанс «Заре» обойти себя, а «Десне» — догнать. Таким образом, борьба за второе место теперь разгорится с новой силой.