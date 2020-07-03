Разгром «Ливерпуля», шестая победа «Реала» подряд и погоня «Аталанты» за «Интером»: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» в первом матче после завоевания чемпионства в Англии крупно уступил «Манчестер Сити». «Реал» одержал шестую победу подряд в Примере и увеличил отрыв от «Барселоны» до четырёх очков. «Аталанта» обыграла «Наполи» в Серии А и продолжает погоню за «Интером», занимающим третье место. А полузащитник клуба из Бергамо Алехандро Гомес стал первым игроком в XXI веке, которому удалось отдать 15 результативных передач за сезон в чемпионате Италии. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

«Чемпионский коридор» и падение «Тоттенхэма» на девятое место

В центральном матче игрового дня АПЛ сошлись сильнейшие команды Англии двух последних сезонов — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Это противостояние могло быть ещё более интересным, если бы мерсисайдцы досрочно не гарантировали себе чемпионство. Однако поражение коллектива Хосепа Гвардиолы от «Челси» на прошлой неделе сделало «красных» недосягаемыми для соперников.

Хозяева перед началом игры не стали отходить от традиций и организовали для оппонентов чемпионский коридор. А вот «Ливерпуль» после завоевания долгожданного титула настроиться на встречу не сумел.

«Манчестер Сити» отправил мяч в ворота соперника уже на третьей минуте, но судья отменил гол Габриэля Жезуса из-за офсайда. При этом «Ливерпуль» в начале матча также создавал моменты, а Мохаммед Салах даже попал в штангу.

Но открыли счёт всё же «горожане». В середине первого тайма Джозеф Гомес нарушил правила на Рахиме Стерлинге в собственной штрафной, и судья указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал Кевин Де Брёйне. Это первый пенальти, назначенный в ворота «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ.

Спустя десять минут ворота бывшей команды удалось поразить уже заработавшему пенальти Стерлингу. А незадолго до перерыва отличился молодой Фил Фоден, который забил в третьем туре АПЛ подряд. Во втором тайме окончательный счёт 4:0 в пользу «Сити» установил полузащитник «красных» Алекс-Окслейд Чемберлен, отправивший мяч в собственные ворота.

«Ливерпуль» впервые с октября 2017-го пропустил четыре мяча в чемпионате страны.

В среду «Лестер» и «Челси», занимающие третье и четвёртое места в турнирной таблице АПЛ соответственно, потерпели поражения, и «Тоттенхэм» имел отличную возможность сократить отставание от зоны Лиги чемпионов. Однако лондонцы на выезде уступили «Шеффилд Юнайтед», который также ведёт борьбу за путёвки в еврокубки — 3:1.

Главным героем в составе хозяев стал Сандер Берге. В конце января норвежца приобрели у «Генка» за рекордные для клуба €26 млн, и в десятом матче за новую команду полузащитник набрал первые баллы за результативность. На 31-й минуте Берге открыл счёт ударом из пределов штрафной, а в концовке встречи ассистировал Оливеру Макбарни. Ещё один мяч на счету Ли Муссе.

Гости отметились лишь голом престижа в исполнении Гарри Кейна. Ещё один мяч англичанина не был засчитан после просмотра VAR из-за игры рукой у Лукаса Моуры. «Тоттенхэм» опустился на девятое место в турнирной таблице АПЛ, а «Шеффилд Юнайтед» поднялся на седьмое.

Девятый гол Рамоса и пятый мяч Исака после выхода на замену

В испанской Примере занимающий первое место «Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» до четырёх очков. В четверг мадридцы с минимальным счётом обыграли «Хетафе» и одержали шестую победу подряд в чемпионате страны.

Однако матч с шестой командой турнира получился для лидера очень непростым. Гости практически ни в чём не уступали именитому сопернику, а по некоторым показателям, например, по количеству ударов (десять против восьми) даже превзошли его.

В первом тайме команды действовали на равных, а «Реал» не создал у ворот соперника ни одного по-настоящему опасного момента. После перерыва подопечные Зинедина Зидана увеличили давление, и в итоге это помогло им добиться победы.

За десять минут до финального свистка Матиас Оливера в собственной штрафной сбил Дани Карвахаля, и судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Серхио Рамос. Для капитана «Реала» этот мяч стал девятым в текущем сезоне Примеры и четвёртым — после возобновления сезона.

В другом матче игрового дня в Сан-Себастьяне встретились одни из главных неудачников летней части чемпионата. После возобновления сезона и до отчётной встречи «Реал Сосьедад» набрал лишь одно очко и выпал из первой четвёрки, а «Эспаньол» потерпел три поражения подряд и опустился на последнее место.

Гостям удалось открыть счёт уже в начале поединка, но во втором тайме сан-себастьянцы отличились дважды и перевернули ход матча. Сначала десятый мяч в сезоне забил Виллиан Жозе, а в концовке в очередной раз проявил себя джокер «Реала Сосьедад» Александер Исак.

На то, чтобы принести команде первую с марта победу, ему понадобилось всего две минуты. Причём швед забил уже пятый мяч после выхода на замену в нынешнем розыгрыше Примеры.

Микель Оярсабаль отдал две голевые передачи и поднялся на пятое место в Примере по количеству баллов за результативность. В активе нападающего девять мячей и девять передач.

В Эйбаре, напротив, сошлись команды, до этого одержавшие по две победы подряд — «Эйбар» и «Осасуна». Удачную серию удалось продолжить гостям, которые набрали три очка благодаря двум голам Рубена Гарсии.

Тяжёлая травма Оспины и достижение Гомеса

В Серии А в четверг пересеклись пути соперников, которые могли похвастаться куда более впечатляющими победными сериями. К отчётному матчу «Аталанта» выиграла шесть игр подряд в чемпионате, а «Наполи» — пять.

Судя по статистике, неаполитанцы были ближе к победе. Они больше владели мячом, нанесли больше ударов по воротам соперника и чаще попадали в створ. Однако вратарь клуба из Бергамо Пьерлуиджи Голлини совершил семь сейвов и отыграл на ноль.

Гости же вынуждены были провести замену голкипера по истечении получаса матча. Давид Оспина получил серьёзное рассечение головы в столкновении с Марио Руем и Маттией Кальдара. Сначала футболисту в течение пяти минут оказывали помощь прямо на поле, а потом на носилках унесли его в подтрибунные помещения.

Вступивший вместо Оспины в игру Алекс Мерет в начале второго тайма пропустил два мяча за девять минут. Открыл счёт бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич, которому ассистировал Алехандро Гомес. Аргентинец стал первым игроком в XXI веке, которому удалось отдать 15 результативных передач за сезон в Серии А.

Удвоил преимущество хозяев Робин Гозенс. Попутно немец с девятью голами упрочил лидерство в списке самых результативных защитников текущего сезона чемпионата Италии. «Аталанта» же одержала седьмую победу подряд и практически гарантировала себе попадание в ЛЧ на следующий сезон. За девять туров до конца чемпионата подопечные Джан Пьеро Гасперини опережают ближайшего преследователя на 12 очков. При этом их отставание от идущего третьим «Интера» составляет всего четыре балла.

Увеличить отрыв от пятого места «Аталанте» удалось благодаря второй подряд осечке «Ромы». В четверг римляне дома уступили «Удинезе» — 0:2. Для хозяев матч складывался неудачно с самого начала. Уже на 12-й минуте они позволили форварду соперника Кевину Ласанье забить третий мяч в последних двух играх Серии А, а в середине первого тайма остались в меньшинстве после удаления Диего Перотти. А незадолго до финального свистка отличился вышедший на замену в составе гостей Илия Несторовски.