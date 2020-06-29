Смена лидера в Испании, два гола «Интера» за шесть минут и 100-й мяч Де Брёйне: события дня в европейском футболе

«Реал» с минимальным счётом обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в турнирной таблице Примеры. «Интер» забил два мяча за три минуты и вырвал победу в матче Серии А с «Пармой». Кевин Де Брёйне отметился сотым голом в карьере на клубном уровне и помог «Манчестер Сити» выйти в полуфинал Кубка Англии. А «Милан» дома оказался сильнее «Ромы». RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

30-й полуфинал Кубка Англии для «Арсенала» и новое противостояние «Челси» с «Манчестер Юнайтед»

В субботу первым полуфиналистом Кубка Англии стал «Манчестер Юнайтед», а в воскресенье состоялись три оставшихся матча данной стадии. Сенсаций не произошло: «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» также пробились в полуфинал.

«Арсеналу» выездная победа над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) далась нелегко. Судьи отменили два гола хозяев из-за офсайда, а «канониры» открыли счёт в середине первого тайма с пенальти, который реализовал Николя Пепе.

Отыграться «Шеффилду» удалось незадолго до конца основного времени. После ввода мяча партнёром из аута и нескольких рикошетов Дэвид Макголдрик забил из вратарской площади.

От необходимости играть овертайм «Арсенал» спас Даниель Себальос. На первой добавленной минуте он подхватил мяч в чужой штрафной и нанёс точный удар с острого угла. Так лондонцы в 30-й раз вышли в полуфинал Кубка Англии и повторили рекорд турнира, установленный накануне МЮ. В следующем матче «канониры» встретятся с более сильным соперником — «Манчестер Сити».

В свою очередь, горожане переиграли «Ньюкасл» — 2:0. Открыть счёт фавориту также удалось только с пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Кевин Де Брёйне. Данный гол стал юбилейным — сотым — в карьере бельгийца на клубном уровне.

Во втором тайме преимущество коллектива Пепа Гвардиолы удвоил Рахим Стерлинг, нанёсший обводящий удар в дальний угол из-за пределов штрафной. Теперь в активе британца значатся 22 мяча во всех турнирах в текущем сезоне.

Наконец, «Челси» с минимальным счётом на выезде одолел «Лестер» благодаря голу Росса Баркли и продлил победную серию во всех турнирах до пяти матчей. В частности, подопечные Фрэнка Лэмпарда на прошлой неделе обыграли «Манчестер Сити» и помогли «Ливерпулю» досрочно завоевать чемпионство. Началась же серия лондонцев как раз с победы над мерсисайдцами в 1/8 финала Кубка Англии.

В полуфинале турнира «Челси» предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед». Команды померятся силами в четвёртый раз в текущем сезоне. При этом в трёх предыдущих случаях сильнее оказывались именно манкунианцы.

Также в воскресенье состоялся один матч АПЛ. «Саутгемптон» оказался сильнее аутсайдера «Уотфорда» — 3:1. В составе победителей дублем отметился Дэнни Ингс. Это позволило нападающему выйти на второе место в гонке бомбардиров турнира с 18 мячами. Выше лишь Джейми Варди из «Лестера» (19).

Тяжёлая победа «Реала» и Черышев на скамейке запасных

В Примере в последний день недели произошла смена лидера. В субботу «Барселона» не смогла обыграть «Сельту» с Фёдором Смоловым в составе и предоставила шанс «Реалу» выйти на чистое первое место.

Мадридцы им воспользовались, обыграв на выезде с минимальным счётом замыкающий турнирную таблицу «Эспаньол».

Подопечные Зинедина Зидана провели не самый яркий матч в сезоне, но одного гола в конце первого тайма оказалось достаточно, чтобы набрать три балла. Причём забить удалось далеко не самому результативному футболисту «сливочных» Каземиро. Бразилец замкнул эффектную передачу Карима Бензема пяткой. Для француза же данный голевой пас стал 117-м в составе «Реала».

Победа позволила столичному коллективу оторваться от «Барселоны» на два очка.

А вот «Валенсия», цвета которой защищает Денис Черышев, уступила «Вильярреалу» — 0:2. Сам россиянин остался на скамейке запасных и на поле так и не вышел.

Зато подопечные Хавьера Ревильи Кальехи одержали четвёртую победу в пяти матчах после возобновления сезона. Причём в этих четырёх встречах команда не позволила соперникам поразить свои ворота. Удачная серия помогла «Вильярреалу» приблизиться к зоне Лиги чемпионов.

В воскресенье главным героем в составе хозяев стал Жерар Морено. Нападающий отдал результативную передачу на Пако Алькасера, а затем отличился сам после скидки ветерана Санти Касорлы. Данный гол стал для форварда 13-м в нынешнем розыгрыше чемпионата страны и позволил ему догнать Луиса Суареса в гонке бомбардиров турнира. Впереди только Лионель Месси (21) и Карим Бензема (17).

Также в рамках игрового дня Примеры «Эйбар» на выезде одолел «Гранаду» (2:1). А самый результативный матч тура состоялся в Валенсии, где «Леванте» оказался сильнее «Бетиса» — 4:2. Хозяева забили четыре мяча в ворота соперника уже к 59-й минуте. При этом гол и результативную передачу записал на свой счёт экс-нападающий «Рубина» Рубен Рочина.

Восьмая победа «Аталанты» подряд и дубль Мурьеля

В Серии А ведущий борьбу за чемпионство «Интер» едва не потерял очки во втором матче подряд. В прошлом туре нерадзурри разошлись миром с «Сассуоло» (3:3), а в этом к 83-й минуте матча уступали в счёте «Парме». В самом начале встречи Жервиньо вывел хозяев вперёд, и они долго удерживали это преимущество.

Отыграться «Интеру» помог удачный розыгрыш углового. Стефан де Врей подправил мяч в сетку после скидки Лаутаро Мартинеса. А победный гол спустя несколько минут создали вышедшие на замену футболисты. Виктор Мозес на правом краю штрафной обыграл оппонента и выполнил идеальную подачу на Алессандро Бастони, которому оставалось только подставить голову — 2:1.

В свою очередь, «Аталанта», занимающая четвёртое место в турнирной таблице Серии А, после победы над «Лацио» (3:2) с аналогичным счётом переиграла аутсайдера «Удинезе».

На этот раз фаворит набрал три очка с большим трудом. Ещё за 20 минут до финального свистка счёт был равным — 1:1, но гостей спас вышедший на замену Луис Мурьель. Сначала он идеально исполнил стандартное положение, а затем отметился неожиданным дальним ударом, на который вратарь даже не среагировал.

Теперь в активе колумбийца значатся 15 голов в Серии А. В свою очередь, полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес отдал две результативные передачи и вышел на первое место в зачёте лучших ассистентов турнира с 14 голевыми пасами.

Продлил победную серию в национальном первенстве и обладатель Кубка страны «Наполи». Неаполитанцы дома оказались сильнее аутсайдера «СПАЛа» (3:1) и одержали пятую победу подряд. Открыл счёт лучший бомбардир в истории клуба Дрис Мертенс. Бельгиец забил 123-й мяч за команду. Также в составе «Наполи» отличились Хосе Кальехон и вышедший на замену Амин Юнес.

А вот победная серия «Ромы» в чемпионате прервалась на отметке в три матча. В воскресенье римляне на выезде уступили «Милану», ведущему борьбу за путёвки в еврокубки — 0:2. Встреча получилась не слишком богатой на опасные моменты, а гости за 90 минут нанесли лишь один удар в створ ворот соперника.

В концовке хозяевам удалось завладеть инициативой и дожать оппонента. На 76-й минуте лучший бомбардир «Милана» Анте Ребич со второй попытки отправил мяч в сетку. А незадолго до финального свистка красно-чёрные заработали пенальти, который реализовал Хакан Чалханоглу.

Таким образом, «Милан» набрал шесть очков из шести возможных в чемпионате Италии после возобновления сезона и закрепился на седьмом месте, которое в настоящий момент даёт возможность сыграть в Лиге Европы.

Богатым на события получились и два других поединка в рамках игрового дня Серии А. «Сассуоло» с «Вероной» не сумели открыть счёт в первом тайме, зато во второй половине забили шесть мячей на двоих — 3:3. При этом «Сассуоло» ушёл от поражения на седьмой добавленной минуте, а вышедший на замену Жереми Бога оформил дубль.

А «Болонья» прервала четырёхматчевую безвыигрышную серию в национальном первенстве благодаря победе над аутсайдером «Сампдорией» — 2:1. Гости долго не могли открыть счёт, но во втором тайме отличились дважды за три минуты.