19-й титул «Ливерпуля», погоня «Челси» за «Лестером» и сенсация в Эйбаре: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Английской премьер-лиги и сократил отставание от «Манчестер Юнайтед» по числу титулов в высшем дивизионе страны. Досрочное завоевание трофея мерсисайдцами стало возможно благодаря домашней победе «Челси» над «Манчестер Сити». Этот успех позволил лондонцам вплотную приблизиться к «Лестеру» в борьбе за третью строчку. В свою очередь, «Арсенал» одержал первую победу с начала марта. «Валенсия» неожиданно уступила «Эйбару» на выезде, а «Эспаньол» потерпел второе поражение подряд и осложнил себе борьбу за сохранение прописки в Примере. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Первое чемпионство «Ливерпуля» за 30 лет и успех «Челси»

В центральном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу сражались «Челси» и «Манчестер Сити». Ажиотаж вокруг поединка был обусловлен не только статусом и высоким положением обеих команд в турнирной таблице, но и тем, что в случае осечки гостей «Ливерпуль» оформлял чемпионство — впервые с 1990 года. Чтобы немного отсрочить коронацию мерсисайдцев, «горожанам» необходимо было на выезде обыгрывать соперников из Лондона.

Тучи над «Сити» стали сгущаться уже по ходу первого тайма. Несмотря на преимущество по владению мячом, гости уступали по числу опасных моментов, а на 36-й минуте оказались в роли догоняющих. Бернарду Силва и Бенжамен Менди допустили грубую ошибку в центре поля, чем воспользовался Кристиан Пулишич. Американский хавбек прорвался к воротам соперника и легко переиграл Эдерсона. Для него этот гол стал седьмым в сезоне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы сумели взвинтить темп и на 55-й минуте восстановили паритет. Отличился Кевин Де Брёйне, продолжающий бороться за звание лучшего футболиста чемпионата. Бельгиец мастерски исполнил штрафной удар, застав врасплох Кепу Аррисабалагу.

В середине тайма «Челси» мог остаться в меньшинстве, если бы главный арбитр матча Стюарт Атвелл и ассистенты VAR оценили фол Антонио Рюдигера на прямую красную карточку. Однако немец избежал наказания, а спустя 11 минут удаление заработал защитник «Манчестер Сити». Тэмми Абрахам дважды пытался вывести хозяев вперёд, но его удар в падении отразил Эдерсон, а попытку зайти с мячом в ворота прервал Фернандиньо, причём с нарушением правил. Бразилец сыграл рукой и покинул поле. К точке подошёл опытный Виллиан и установил окончательный счёт.

«Челси» воспользовался осечкой «Лестера» в матче с «Брайтоном» и обострил борьбу за третье место. За семь туров до конца сезона команды разделяет всего одно очко, при этом у «лисов» гораздо более сложный календарь: в концовке их ждут дуэли с «Эвертоном», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед», в то время как «аристократам» из топовых команд предстоит встретиться лишь с новоиспечённым чемпионом.

«Ливерпуль» осуществил мечту своих болельщиков и завоевал заветный трофей впервые с сезона-1989/90, сократив отставание от «Манчестер Юнайтед» по числу титулов (19 против 20).

Что касается Юргена Клоппа, то он не только взял девятый кубок в карьере, но и стал первым немецким тренером в истории, которому покорялась АПЛ. Примечательно, что после основания турнира в 1992 году к победе команды приводили исключительно зарубежные специалисты.

Кроме того, «Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, оформив чемпионство за семь туров до конца первенства. При этом мерсисайдцам для завоевания титула потребовалось больше всего дней — 321. Причиной стала пауза из-за пандемии коронавируса.

Долгожданные победы «Арсенала» и «Бёрнли»

Успеха в 31-м туре добился и другой лондонский коллектив. «Арсенал» на выезде расправился с «Саутгемптоном» (2:0) и прервал затянувшуюся неудачную серию. В последний раз подопечные Микеля Артеты брали три очка 111 дней назад — 7 марта они с минимальным счётом обыграли «Вест Хэм».

В эпизоде с первым голом не обошлось без курьёза. Грубейшую оплошность допустил вратарь хозяев Алекс Маккарти, невольно ассистировавший форварду «Арсенала» Эдварду Нкетиа. Ирландец зазевался с мячом за пределами штрафной, но решил не выносить его за пределы поля, а сыграть через центр, где и дежурил форвард соперника. Нкетиа оставалось лишь отправить мяч в сетку.

Второму голу гостей предшествовало удаление в составе «Саутгемптона» за фол последней надежды. Джек Стивенс жёстким подкатом прервал прорыв Пьера-Эмерика Обамеянга и был отправлен в раздевалку. Александр Ляказетт лишь со второй попытки пробил по воротам со штрафного, а на добивании удачно сыграл Джозеф Уиллок.

В параллельном матче встречались две команды, последние победы которых в АПЛ датировались концом февраля. Но если «Бёрнли» укрепился в середине турнирной таблицы, то «Уотфорд» расположился на расстоянии одного балла от зоны вылета. Несмотря на все старания, улучшить позицию им не удалось. Хозяева взяли верх, а автором единственного гола стал Джей Родригес.

Фиаско «Валенсии» и тяжёлое положение «Эспаньола»

«Валенсия» подходила к встрече на «Мунисипаль де Ипуруа» в статусе явного фаворита, но неожиданно уступила местным футболистам из «Эйбара». Уже на 16-й минуте хозяева вышли вперёд после автогола в исполнении Жоффре Кондогбья. Опорник неуклюже сыграл при розыгрыше углового и срезал мяч в собственные ворота.

В оставшееся время подопечные Альберта Селадеса пытались восстановить статус-кво, но скорее «Эйбар» был ближе к тому, чтобы увеличить разницу в счёте. Не помогло гостям и появление во втором тайме на поле Дениса Черышева, отметившегося эффектным ударом с разворота. Воспитанник «Реала» что есть сил приложился по мячу, но тот прошёл сильно выше ворот. Уже в концовке нервы сдали у Эльякима Мангаля. Защитник получил вторую жёлтую карточку за нарушение правил в ходе верховой борьбы.

«Эйбар» не только оторвался от «Мальорки» и «Леганеса» в борьбе за выживание, но и осложнил положение главного аутсайдера Ла Лиги. «Эспаньол» потерпел второе поражение подряд и теперь отстаёт от спасительной 17-й строчки на восемь очков. На этот раз обидчиком каталонцев стал «Бетис», одержавший первую победу после возобновления сезона.

Героем матча стал Марк Бартра, который в начале второго тайма откликнулся на подачу с углового в исполнении Серхио Каналеса. Для защитника этот точный удар стал третьим в нынешнем чемпионате, что позволило ему установить личный рекорд по числу голов за сезон в Примере.

При этом его лучший бомбардирский результат был установлен два года назад. Тогда он наколотил пять мячей — по два в Бундеслиге и Кубке Германии (за дортмундскую «Боруссию»), а ещё один в чемпионате Испании (за «Бетис»).

Что касается «Эспаньола», то его положение можно назвать плачевным. Ранее в истории всего четыре команды избежали вылета в Сегунду, имея в активе 24 очка после 31 матча. Последний раз подобное удавалось «Гранаде» пять лет назад.