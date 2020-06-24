Хет-трик Корнелиуса, 15-я передача Месси и ничья «Лестера»: события дня в европейском футболе

Нападающий итальянской «Пармы» Андреас Корнелиус отметился хет-триком во втором матче с «Дженоа» подряд. 15-я результативная передача Лионеля Месси в Примере помогла «Барселоне» вырвать победу над «Атлетиком». «Лестер» не сумел обыграть «Брайтон» в матче АПЛ и предоставил возможность «Челси» сократить отставание от третьего места до одного очка в случае победы над «Манчестер Сити». А нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн забил первый мяч в 2020 году. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Тяжёлая победа «Барселоны» и «Атлетико» на третьем месте

«Барселона», сражающаяся за чемпионство в Испании с «Реалом», во вторник одержала непростую домашнюю победу над «Атлетиком». Баски в последнее время зарекомендовали себя как крайне неудобный соперник для каталонцев. Сине-гранатовые не обыгрывали команду из Бильбао более двух лет или в четырёх встречах подряд во всех турнирах. Причём два последних матча закончились поражением «Барсы» с минимальным счётом.

В отчётном поединке подопечные Энрике Сетьена снова были близки к тому, чтобы допустить осечку, но всё же добились непростой победы. Причём три очка хозяевам неожиданно принёс Иван Ракитич, не забивавший с марта прошлого года. Тогда ему удалось записать на свой счёт единственный мяч в дерби с «Реалом».

На этот раз хорват также отметился крайне важным голом. Выйдя на замену в середине второго тайма, полузащитник на 71-й минуте ворвался в штрафную, получил передачу от Лионеля Месси и точно пробил в дальний угол. Сам аргентинец отдал 15-й голевой пас в текущем сезоне Примеры и 250-й — во всех играх в составе «Барселоны».

Тем временем «Атлетико» воспользовался осечкой «Севильи» в матче с «Вильярреалом» и обошёл соперника в борьбе за третье место. Подопечные Диего Симеоне с минимальным счётом на выезде обыграли «Леванте» и одержали третью победу подряд.

Судьбу противостояния решил автогол защитника хозяев Бруно Гонсалеса на 15-й минуте. Футболист срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать прострел на Диего Косту после розыгрыша стандартного положения.

Ответить на гол мадридцев игроки «Леванте» так и не смогли, хотя нанесли 12 ударов. Однако ни один из них не пришёлся в створ ворот Яна Облака. Таким образом, словенец провёл третий подряд матч на «ноль» в Примере и продлил «сухую» серию в чемпионате Испании до 323 минут.

Другая команда, сражающаяся за путёвки в Лигу чемпионов, — «Хетафе» — вновь потеряла очки. Коллектив Пепе Бордаласа не знает побед в национальном первенстве с 1 марта или на протяжении пяти встреч. После возобновления сезона соперник «Краснодара» по Лиге Европы не досчитался очков в матчах с «Гранадой» (1:2), «Эспаньолом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1).

Во вторник «Хетафе» на выезде не сумел обыграть располагающийся на 15-м месте «Вальядолид» — 1:1. Соперники обменялись забитыми мячами в конце первого тайма. На 41-й минуте счёт неожиданным ударом в ближний угол открыл нападающий гостей Хайме Мата. Для него данный гол стал девятым в Примере. Но хозяева уже в добавленное арбитром время заработали пенальти, который реализовал Энес Унал. Ничья оставила «Хетафе» на пятой строчке. Отставание от идущей четвёртой «Севильи» составляет четыре балла.

Отражённый Шмейхелем пенальти и первый гол Кейна в году

В Англии со схожими проблемами столкнулся «Лестер», занимающий третье место в турнирной таблице АПЛ. В субботу подопечные Брендана Роджерса не сумели обыграть аутсайдера «Уотфорд» (1:1), а во вторник дома разошлись миром со сражающимся за выживание «Брайтоном» — 0:0. В результате «Челси» получил возможность в случае победы над «Манчестер Сити» в четверг сократить отставание от оппонента до одного балла.

Причём ближе к победе были именно гости, которые в начале встречи не реализовали пенальти, назначенный за фол молодого защитника хозяев Джеймса Джастина на Ааронне Коннолли. Однако Нил Мопе, несколько дней назад принёсший «Брайтону» сенсационную победу над «Арсеналом», с одиннадцатиметровой отметки не сумел переиграть Каспера Шмейхеля.

Теперь в активе датчанина значатся 22 отражённых пенальти, шесть из которых — в АПЛ. В текущем сезоне Премьер-лиги голкипер также парировал удар Серхио Агуэро с «точки» в матче с «Манчестер Сити», но «Лестер» потерпел поражение с минимальным счётом.

В другой встрече игрового дня «Тоттенхэм» оказался сильнее «Вест Хэма» — 2:0 и прервал четырёхматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Лондонцы одержали первую победу с 16 февраля.

Первый тайм завершился без забитых мячей. При этом судья отменил гол Сон Хын Мина из-за микроскопического офсайда. Но после перерыва коллективу Жозе Моуринью помог выйти вперёд полузащитник соперника Томаш Соучек. После подачи углового чех пяткой переправил мяч в собственные ворота. А в концовке матча отличиться удалось Гарри Кейну. Нападающий, недавно вернувшийся в строй после тяжёлой травмы, отметился первым голом в 2020 году.

Невероятный промах «Вероны» и первая победа «Кальяри» в 2020-м

«Наполи», на прошлой неделе завоевавший Кубок Италии, удачно провёл первый для себя матч после возобновления сезона в Серии А. Неаполитанцы на выезде обыграли «Верону» — 2:0 и одержали четвёртую победу подряд в чемпионате.

Оба мяча гости забили после розыгрыша угловых. В середине первого тайма счёт открыл Аркадиуш Милик. А на 90-й минуте отличился вышедший на замену незадолго до того Ирвин Лосано.

В свою очередь «Верона» так и не сумела пробить Давида Оспину, хотя нанесла 11 ударов по его воротам. Например, в первом тайме при равном счёте Валерио Верре головой с метра чудом не сумел переправить мяч в сетку после прострела партнёра.

Тем временем нападающий «Пармы» Андреас Корнелиус стал автором необычного достижения. Датчанин во второй раз в текущем сезоне оформил хет-трик в матче с «Дженоа». В обоих встречах его команда добилась разгромных побед: 5:1 — в октябре и 4:1 — в июне.

Во вторник Корнелиус забивал на любой вкус: аккуратным ударом с нескольких метров, выстрелом между ног вратарю с острого угла и красивым кивком головы.

«Дженоа» же ещё в первом тайме при счёте 1:0 в пользу «Пармы» не реализовал пенальти. Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито с одиннадцатиметровой отметки не смог переиграть Луиджи Сепе. Но после перерыва судья назначил ещё один пенальти в пользу генуэзцев, и на этот раз Яго Фальке был точен.

Другим примечательным событием игрового дня чемпионата Италии стало окончание затяжной безвыигрышной серии «Кальяри», которая длилась со 2 декабря. Коллектив Вальтера Дзенги не мог одержать победу в национальном первенстве на протяжении 12 матчей.

Серия оборвалась в выездном поединке с аутсайдером «СПАЛом». Три очка гостям на 93-й минуте принёс Джованни Симеоне. Сын главного тренера «Атлетико» замкнул прострел Жоао Педро с близкой дистанции и забил восьмой мяч в текущем сезоне. А бразилец набрал 19-е очко по системе «гол + пас» (16 + 3) в Серии А и поднялся на пятое место по количеству баллов за результативность.

Победы дождались и в «Торино». Туринцы с минимальным счётом дома одолели «Удинезе» благодаря десятому голу Андреа Белотти и добились первого выигрыша за восемь матчей.

Сенсация в Лиссабоне и разгром в Порту

В чемпионате Португалии продолжается крайне непредсказуемая борьба за золото между «Порту» и «Бенфикой». Практически в каждом туре соперники делают подарки друг другу, совершая осечки в матчах с уступающими в классе командам. Во вторник лиссабонцы дома в драматичном матче проиграли середняку «Санта-Кларе» — 3:4.

Хозяева дважды уступали в счёте, но по истечении часа игры сумели вырваться вперёд благодаря дублю Винисиуса Мораиса. Вышедший на замену в перерыве бразилец оформил дубль в течение трёх минут.

Однако концовка получилась для «Бенфики» неудачной. На 82-й минуте «Санта-Клара» отыгралась с достаточно спорного пенальти, а в добавленное арбитром время Жозе Оливейра принёс гостям сенсационную победу.

В свою очередь, «Порту» принимал другого середняка «Боавишту» и тоже долго не мог распечатать ворота соперника. Однако после гола Муссы Мареги на 53-й минуте хозяева спокойно довели дело до разгрома — 4:0 — и оторвались от «Бенфики» в турнирной таблице на три очка.