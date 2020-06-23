Первый гол Роналду с февраля и авиапровокация в Манчестере: события дня в европейском футболе

Криштиану Роналду впервые отличился после возобновления сезона, а его «Ювентус» одержал победу в Болонье. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Бёрнли» благодаря дублям Фила Фодена и Рияда Мареза, но матч запомнился в основном из-за самолёта с баннером White Lives Matter («Жизни белых имеют значение»). «Вильярреал» прервал трёхматчевую победную серию в Примере, сыграв вничью с «Севильей» дома. О главных событиях понедельника в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Провокация на стадионе «Манчестер Сити»

В Английской премьер-лиге состоялось десятое тестирование игроков и сотрудников клубов на COVID-19. В общей сложности с 17 по 21 июня процедуру прошли 1829 человек. В понедельник вечером стало известно об одном случае заболевания. Личность заболевшего, равно как и название команды, не разглашаются. В чемпионате продолжают соблюдать повышенные меры безопасности, в частности не допускают зрителей на трибуны.

Однако турнир продолжается. «Манчестер Сити» на несколько дней отсрочил чемпионство «Ливерпуля», который после воскресной ничьей с «Эвертоном» мог обеспечить себе титул уже 24 июня. Для этого требовалось, чтобы горожане потеряли очки в домашнем матче с «Бёрнли».

Сенсации, однако, не случилось. Коллектив Хосепа Гвардиолы отправил в ворота гостей пять безответных мячей (5:0). Свои фамилии на табло «Этихада» зажгли Фил Фоден и Рияд Марез, оформившие дубли, а также Давид Сильва. Любопытно, что за весь предыдущий период выступлений в «Сити» Фоден отличился лишь однажды. Что до Мареза, то два точных удара по воротам Ника Поупа помогли ему забраться на десятое место в списке самых результативных игроков АПЛ с 17 баллами (девять голов и восемь передач).

Начало игры в Манчестере ознаменовалось инцидентом с политическим подтекстом. После того как перед стартовым свистком арбитра футболисты встали на колено в знак солидарности с лозунгом Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»), над стадионом появился самолёт. На прикреплённой к нему растяжке было написано: «White Lives Matter» («Жизни белых имеют значение»).

Кто стоял за акцией, пока неизвестно.«Бёрнли» ещё до конца матча успел на своём сайте извиниться за произошедшее. В клубе категорически отвергли свою причастность к этому и пообещали сотрудничать с властями.

Разрыв между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» сократился до 20 очков (83 и 63 соответственно), поэтому велика вероятность, что мерсисайдцы станут чемпионами Англии на «Этихаде» 2 июля.

Поскольку реальной интриги в борьбе за трофей давно не существует, Гвардиола начинает примериваться к следующему сезону. На днях он сообщил, что форвард Лерой Сане отказался продлить контракт и точно покинет команду.

Роналду впервые отличился после паузы

Тем временем «Ювентус» реабилитировался перед своими поклонниками после недавнего поражения от «Наполи» в финале Кубка Италии. Чемпион страны восьми прошлых лет рисковал дать шанс римскому «Лацио» обогнать себя в турнирной таблице в случае потери очков в выездной игре с «Болоньей». Однако осечки удалось избежать. Стоило наставнику «старой синьоры» Маурицио Сарри накануне игры выразить надежду на скорое преображение Криштиану Роналду, как португалец забил первый с 22 февраля мяч.

На 23-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за фол на Маттейсе де Лигте, и сократил отставание от лидирующего в гонке бомбардиров Чиро Иммобиле до пяти мячей (22 против 27). Причём, чтобы определить нарушение правил, судье пришлось прибегнуть к видеопросмотру. Исход встречи во многом был предопределён через 13 минут, когда Паоло Дибала примерно с линии штрафной выстрелил в девятку (2:0). Как следствие, туринцы увеличили до четырёх очков преимущество над «Лацио», но тот провёл на игру меньше.

Первую в сезоне крупную победу одержал «Милан». Команда Стефано Пиоли удачно съездила в гости к «Лечче» (4:1). Первый гол в этой встрече забил в середине первого тайма испанский легионер россонери Саму Кастильехо. Вскоре после перерыва игрок хозяев Марко Манкозу с пенальти восстановил паритет. Однако Джакомо Бонавентура и Анте Ребич примерно за три минуты не только вернули всё на круги своя, но и увеличили преимущество. Спустя ещё 15 минут Рафаэль Леау довёл счёт до разгромного.

Проводящая неудачный сезон «Фиорентина» не смогла одолеть во Флоренции занимающую последнюю строчку в таблице Серии А «Брешию» (1:1). Интересно, что гости не знают побед с 14 декабря прошлого года.

«Вильярреал» и «Севилья» забили друг другу по два мяча

В Испании «Севилья» пока вернула себе третью строчку в таблице, потерянную после ничьей с «Барселоной». Подопечные Хулена Лопетеги уверенно держатся в зоне Лиги чемпионов, и вытеснить их из первой четвёрки соперникам в оставшихся матчах будет сложно.

Заявку на это в случае успеха в домашней игре мог сделать «Вильярреал». Коллектив Хави Кальехи отлично провёл отрезок после возобновления чемпионата, одержав три победы подряд со счётом 1:0. Всего за шесть дней «жёлтая субмарина» превратилась из середняка в претендента на путёвку в еврокубки.

Но в стартовой игре 31-го тура «Вильярреал» на своём «Эстадио де ла Керамика» впервые после паузы пропустил и потерял очки. Хозяева при этом дважды вырывались вперёд: в середине первого тайма голкипера андалусийцев Томаша Вацлика огорчил Пако Алькасер, а за мгновения до перерыва его примеру последовал Пау Торрес. Ассистировал ему 35-летний Санти Касорла, который по окончании сезона может покинуть команду и продолжить карьеру в Катаре.

Но «Севилья» в обоих случаях находила в себе силы выровнять положение. Забитые мячи записали себе в актив Серхио Эскудеро и Мунир Эль-Хаддади (2:2). Итоговый результат, вероятно, не устроил обе команды. «Вильярреал» упустил шанс вплотную приблизиться к топ-4, а «Севилья» хоть и вернулась в тройку, по итогам тура может отпустить «Атлетико» уже на два очка.