Судья Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначать не следовало

Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил спорные моменты матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».

По его словам, на 61-й минуте стоило назначить пенальти в ворота «Арсенала», так как мяч попал в руку игрока команды хозяев на линии штрафной, но главный судья решил довериться помощнику на бровке.

«Отмечу также момент на 96-й минуте в штрафной «Спартака». Турбин назначил пенальти в ворота Максименко, а надо было — свободный удар в другую сторону. Григалава играл очень опасно, в первую очередь — для своего же здоровья. Ещенко стоял в штрафной площади, хотел сыграть в мяч, но из-за его спины выбежал Григалава, ещё и голову куда-то там, под ноги, совал. Здесь не следовало назначать пенальти», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко. Коллектив из Тулы опустился на восьмую позицию, имея в активе 28 очков.

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