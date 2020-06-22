Судья Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначать не следовало

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Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил спорные моменты матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком».
Судья Федотов: пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом» назначать не следовало

По его словам, на 61-й минуте стоило назначить пенальти в ворота «Арсенала», так как мяч попал в руку игрока команды хозяев на линии штрафной, но главный судья решил довериться помощнику на бровке.

«Отмечу также момент на 96-й минуте в штрафной «Спартака». Турбин назначил пенальти в ворота Максименко, а надо было — свободный удар в другую сторону. Григалава играл очень опасно, в первую очередь — для своего же здоровья. Ещенко стоял в штрафной площади, хотел сыграть в мяч, но из-за его спины выбежал Григалава, ещё и голову куда-то там, под ноги, совал. Здесь не следовало назначать пенальти», — цитирует Федотова «Чемпионат».

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко. Коллектив из Тулы опустился на восьмую позицию, имея в активе 28 очков.

Ранее актёр Дмитрий Назаров сочинил песню о победе «Спартака» над тульским «Арсеналом».

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