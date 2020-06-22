Два гола «Челси» за три минуты, паритет «Реала» и «Барселоны» и невезение Смолова: события дня в европейском футболе

«Челси» в матче АПЛ забил «Астон Вилле» два мяча за три минуты и одержал важную победу в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов. «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и догнал «Барселону» в турнирной таблице Примеры. «Ливерпуль» разошёлся миром с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби. А «Сельта» с Фёдором Смоловым в составе забила шесть безответных мячей «Алавесу». При этом сам россиянин отличиться вновь не сумел. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Осечка «Ливерпуля» в дерби и две вынужденные замены от Клоппа

«Ливерпуль» не сумел добиться победы в первом для себя матче после возобновления сезона в Англии, сыграв вничью с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби — 0:0.

Подопечные Юргена Клоппа чаще владели мячом, но практически не создавали моменты и редко наносили удары. За 90 минут гости лишь трижды попали в створ ворот Джордана Пикфорда. В первом тайме запомнились только неточные выстрелы Жоэля Матипа и Роберто Фирмино. Вдобавок пришлось менять Джеймса Милнера, который, как сообщается в СМИ, получил травму задней поверхности бедра.

В перерыве Клопп также убрал с поля незаметного Такуми Минамино и выпустил вместо него Алекса Окслейда-Чемберлена. На какое-то время это помогло, и «Ливерпуль» стал действовать быстрее. Однако опасные ситуации у ворот Пикфорда по-прежнему практически не возникали.

А в концовке «Эвертон» едва не вырвал победу в дерби. К этому моменту гости из-за травмы потеряли ещё одного футболиста: Матипа пришлось менять на Деяна Ловрена. Перестановки в обороне чуть не привели к пропущенному мячу. На 81-й минуте Алисон Бекер спас команду после удара Доминика Калверта-Льюина пяткой, а на добивании Том Дэвис попал в штангу.

«Ливерпуль» потерял очки в третий раз в текущем сезоне АПЛ. Однако стать чемпионом команда может уже в среду, если одержит победу над «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» в понедельник не сумеет обыграть «Бёрнли».

Между тем занимающий четвёртое место «Челси» воспользовался пятничной осечкой «Манчестер Юнайтед» в матче с «Тоттенхэмом» и увеличил отрыв от манкунианцев до пяти очков.

Игра с аутсайдером «Астон Виллой», ставшая сотой в тренерской карьере Фрэнка Лэмпарда, получилась для лондонцев непростой. В первом тайме они хотя и владели подавляющим преимуществом, но так и не смогли пробить Эрьяна Нюланда.

Соперник же неожиданно открыл счёт незадолго до перерыва, воспользовавшись стандартным положением. После подачи в штрафную Кепа Аррисабалага парировал сильный удар оппонента, но не смог справиться с добиванием от Кортни Хоса. 24-летний защитник забил дебютный мяч в Премьер-лиге.

Во второй половине встречи синие всё же добились своего. Им удалось отличиться дважды в течение трёх минут. Сначала Кристин Пулишич замкнул навес с фланга и забил первый мяч в АПЛ с 9 ноября. А затем Оливье Жиру точно пробил с разворота. В обоих моментах голевую передачу отдавал Сесар Аспиликуэта, на счету которого теперь значатся семь баллов за результативность в нынешнем розыгрыше национального первенства (два мяча плюс пять передач).

Другой претендент на путёвку в еврокубки от Англии, «Шеффилд Юнайтед», потерял очки во втором матче подряд. В среду подопечные Криса Уилдера не сумели обыграть «Астон Виллу», а в воскресенье крупно уступили «Ньюкаслу» — 0:3.

Причиной неудачного результата в игре с чёрно-белыми стали грубейшие ошибки в обороне во втором тайме. На 50-й минуте центральный защитник «Шеффилда» Джон Иган упустил соперника за спину и был вынужден фолить ценой второй жёлтой карточки.

Большинство «Ньюкасл» реализовал уже спустя пять минут. Ещё один игрок обороны соперника, Энда Стивенс, не попал по мячу, и Аллан Сент-Максимен без сопротивления нанёс точный удар. Затем не лучшим образом сыграл вратарь команды Дин Хендерсон, не справившийся с выстрелом Мэтта Ритчи в ближний угол. Полузащитник забил первый мяч в АПЛ с 16 марта 2019-го. Довёл же счёт до крупного Жоэлинтон. «Ньюкасл» одержал первую разгромную победу в текущем сезоне Премьер-лиги и оторвался от зоны вылета на 11 очков.

Шесть мячей «Сельты» со Смоловым в составе и достижение Рамоса

А в чемпионате Испании состоялась смена лидера. «Реал» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» — 2:1 и догнал «Барселону» по очкам. Однако по результатам личных встреч мадридцы обошли принципиального соперника.

Впрочем, подопечные Зинедина Зидана чуть не потеряли баллы. В первом тайме им так и не удалось поразить ворота Алекса Ремиро. Зато сразу после перерыва гости заработали пенальти, который реализовал Серхио Рамос. Точный удар помог испанцу выйти на первое место в списке самых результативных защитников Примеры в истории. На счету капитана «Реала» 68 голов.

А вскоре забитым мячом отметился и лучший бомбардир мадридцев Карим Бензема. Француз после передачи от лицевой ушёл в сторону от соперников и покатил мяч в противоход вратарю.

В оставшееся время у «Реала Сосьедад» хватило сил лишь на гол престижа в исполнении Микеля Мерино, но это не помешало фавориту одержать важнейшую победу.

Чуть раньше «Сельта», не побеждавшая и не забивавшая в Примере с 22 февраля, дома не оставила шансов «Алавесу». Команда Фёдора Смолова отметилась шестью безответными мячами. Это самая крупная победа для коллектива из Виго в чемпионате страны за последние 65 лет. При этом гости почти час провели в меньшинстве после удаления Мартина Агиррегабирии за грубый фол в центре поля.

Смолов вновь вышел на поле в стартовом составе, но отличиться ему не удалось. Таким образом, безголевая серия нападающего растянулась до шести встреч. Он нанёс по воротам соперника три удара, один из которых пришёлся в створ, а также выполнил 19 передач с точностью 89%.

Примечательно, что остальные форварды хозяев, принявшие участие в игре, чужие ворота поразили, в том числе вернувшийся в команду несколько дней назад Нолито. Ветеран вышел на замену, реализовал пенальти и отдал результативную передачу на Санти Мину.

Главным же героем в составе «Сельты» стал полузащитник Рафинья, забивший два мяча чуть более чем за минуту в концовке первого тайма. Сначала он поразил ворота соперника красивым обводящим ударом, а затем оказался расторопнее всех на подборе и с лёту пробил в дальний угол.

Прервала безвыигрышную серию, длившуюся с февраля, и «Валенсия» Дениса Черышева. «Летучие мыши» не могли победить в Примере на протяжении трёх туров. Удачной для них получилась домашняя встреча с «Осасуной».

На первых же минутах Родриго удалось поразить чужие ворота ударом с близкой дистанции, но судья после просмотра повтора отменил гол из-за едва различимого офсайда. Но спустя пять минут «Валенсия» всё же открыла счёт. Гонсало Гедеш совершил впечатляющий слаломный проход. Португалец по пути в штрафную соперника обыграл четырёх оппонентов и, едва не потеряв равновесие, точно пробил в дальний угол.

А в середине первого тайма по всем правилам удалось отличиться Родриго. Гедеш вывел нападающего практически один на один с вратарём, и тот реализовал свой момент.

Что касается Черышева, то он не попал в стартовый состав и вышел на замену на 67-й минуте. Уже в добавленное время Денис мог довести счёт до крупного. После ошибки защитника он оказался с мячом прямо перед вратарём, но не сумел пробить голкипера.

18-й гол Лукаку и 70 мячей «Аталанты»

Занимающий третье место в чемпионате Италии «Интер» возобновил сезон с победы над аутсайдером «Сампдорией» — 2:1. Ещё в первом тайме забитыми мячами отметились два лучших бомбардира нерадзурри Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Бельгиец открыл счёт уже на десятой минуте после передачи Кристиана Эриксена и стал автором 18-го гола в Серии А. В гонке бомбардиров турнира он уступает лишь Чиро Иммобиле (27) и Криштиану Роналду (21).

А по истечении получаса игры Лукаку принял участие в результативной комбинации «Интера», завершившейся точным ударом Мартинеса. После передачи Ромелу с правого фланга в штрафную Антонио Кандрева в касание выложил мяч на пустой угол аргентинцу, и тот забил 12-й гол в сезоне.

В начале второго тайма «Сампдории» удалось сократить отставание в счёте. Мортен Торсбю после подачи углового буквально затолкал снаряд в сетку. Но на большее сил у гостей не хватило.

Победу в первом матче после возобновления сезона одержала и занимающая четвёртое место «Аталанта». Бергамаски крупно обыграли «Сассуоло» — 4:1. При этом они продемонстрировали невероятную реализацию моментов: все удары хозяев в створ оказались результативными. Четыре забитых мяча позволили подопечным Джан Пьеро Гасперини упрочить лидерство в списке самых результативных команд турнира. В активе команды 74 гола, в то время как на счету главного преследователя, «Лацио», — 60.

Вновь не ушёл с поля без забитого мяча и Дуван Сапата. Колумбиец оформил дубль и довёл количество точных ударов в текущем сезоне Серии А до 13. Он стал восьмым футболистом первенства, которому удалось достичь этой отметки. Балл за результативность набрал и ветеран Алехандро Гомес, отдавший 11-ю голевую передачу в сезоне. В списке лучших ассистентов турнира аргентинец занимает второе место, уступая лишь Луису Альберто из «Лацио» (12).

В составе же «Сассуоло» голом как в свои, так и в чужие ворота отметился Мехди Мурабья. В первом тайме снаряд от его руки залетел в сетку, а в самом конце встречи марокканец великолепно исполнил штрафной удар.

Вырванные победы на последних минутах и возвращение Татаева

В Чехии стартовал плей-офф за право выступления в Лиге Европы, в котором принимают участие четыре команды, занявшие в регулярном чемпионате страны места с шестого по десятое. В их числе «Богемианс-1905» Владислава Лёвина и «Млада Болеслав» Алексея Татаева.

Обе начали турнир с победы с одинаковым счётом — 2:1. «Богемианс-1905» на выезде оказался сильнее «Словацко». Гости открыли счёт уже на 14-й минуте, но соперник отыгрался в добавленное к первому тайму время. Однако незадолго до финального свистка дружина россиянина всё же вырвала победу благодаря точному удару Петра Гронека. Лёвин провёл на поле все 90 минут и заработал жёлтую карточку.

«Млада Болеслав» в матче с «Динамо» также вырвала победу на последних минутах. Причём подопечным Йозефа Вебера пришлось отыгрываться после пропущенного в дебюте мяча. По истечении часа игры Томаш Ладра счёт сравнял, а за минуту до конца основного времени Доминик Машек принёс «Младе» победу. Татаев вернулся в состав после травмы и отыграл весь матч.