«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
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- AFP
Встреча прошла в Виго и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
В составе победителей дублем отметился Рафинья, по разу с пенальти забили Яго Аспас и Нолито, а также отличились Джейсон Мурильо и Санти Мина.
На 27-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве из-за удаления Мартина Агиррегабирии.
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
Ранее «Атлетико» победил «Вальядолид» в 30-м туре Примеры.