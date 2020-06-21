«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

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«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
  • © MIGUEL RIOPA
  • AFP

Встреча прошла в Виго и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Рафинья, по разу с пенальти забили Яго Аспас и Нолито, а также отличились Джейсон Мурильо и Санти Мина.

На 27-й минуте «Алавес» остался в меньшинстве из-за удаления Мартина Агиррегабирии.

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов провёл на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Ранее «Атлетико» победил «Вальядолид» в 30-м туре Примеры.

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