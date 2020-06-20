Три претендента на золото и погоня Роналду за Иммобиле: что нужно знать о возобновлении сезона Серии А

20 июня в Италии возобновится текущий сезон Серии А, розыгрыш которого был прерван из-за эпидемии коронавируса. После 26 туров лидерство удерживет «Ювентус», но туринцы рискуют впервые за девять лет остаться без золотых медалей чемпионата страны. Серьёзную конкуренцию в борьбе за титул подопечным Маурицио Сарри навязывает «Лацио». Сохраняет шансы на завоевание чемпионства и «Интер». От первого места нерадзурри отделяют девять очков, но у миланцев есть матч в запасе. А в гонке бомбардиров турнира форварда римлян Чиро Иммобиле, забившего уже 27 мячей, попытается догнать Криштиану Роналду.

Возможное возвращение болельщиков на трибуны и смягчение медицинского протокола

В субботу, 20 июня, возобновится розыгрыш Серии А. Италия стала последней ведущей европейской футбольной страной, перезапустившей национальное первенство. При этом именно в Италии игрокам придётся тяжелее всего, ведь за полтора месяца им предстоит провести по 12—13 матчей.

Встречи будут проходить практически ежедневно. Командам придётся играть через три дня на четвёртый, а порой — через два на третий. В рамках трёх последних туров все поединки будут сыграны в один день: 36-й тур состоится 26 июля, 37-й — 29 июля, а 38-й — 2 августа.

Изначально были варианты, что сезон Серии А не будет доведён до конца. Принятый в мае строгий медицинский протокол предполагал, что если хотя бы один футболист заболеет COVID-19, то вся команда должна будет уйти на двухнедельный карантин, а розыгрыш турнира может быть остановлен досрочно.

Однако на днях министр спорта Винченцо Спадафора и глава Минздрава Роберто Сперанца подписали смягчающие этот протокол документы, согласно которым на карантин должен будет уйти только сам заболевший, а остальная команда и персонал должны будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

В руководстве Серии А объявили, что в случае остановки сезона в срок до 10—15 июля чемпион будет определён посредством плей-офф. По информации СМИ, клубы настаивали на заморозке турнирной таблицы без определения чемпиона и команд, покидающих высший дивизион, против чего выступила Федерация футбола Италии (FIGC), которая якобы готова была наложить на него вето.

При этом глава федерации Габриэле Гравина заявил, что уже в июле болельщики получат возможность посещать матчи Серии А: «Мы сделали последний шаг к тому, чтобы развеять любые сомнения относительно завершения чемпионата. Я счастлив, но всё ещё не хватает одного — участия болельщиков. Надеюсь, они смогут очень скоро вернуться на трибуны — в начале июля или, самое позднее, в середине месяца. Это будет означать, что Италия сняла последние ограничения и этот крайне тяжёлый для нашей страны период остался позади».

Один балл между «Ювентусом» и «Лацио» и удобный график «Интера»

Решение возобновить сезон в Италии приветствовали многие любители футбола, ведь в этом году в Серии А идёт невероятно интересное сражение за титул. «Ювентус» впервые за девять лет рискует остаться без золотых медалей. На перерыв туринцы ушли, имея 63 очка в активе.

Всего на один балл от них отстаёт «Лацио». Римляне лишь дважды в истории выигрывали чемпионат Италии, а в последний раз добивались успеха 20 лет назад. Сейчас они готовы повторить то достижение и прервать чемпионскую серию «Ювентуса».

Не стоит сбрасывать со счетов и «Интер», который отстаёт от первого места на девять очков, но имеет матч в запасе. Нерадзурри великолепно провели первую часть первенства и лидировали на протяжении 12 туров. Однако перед уходом на вынужденную паузу подопечные Антонио Конте потерпели гостевые поражения от главных конкурентов. Сначала они уступили «Лацио» (1:2), а затем — «Ювентусу» (0:2).

Но шансы на завоевание первого за десять лет чемпионства «Интер» не потерял, тем более что команда имеет довольно комфортный график оставшихся матчей.

Вплоть до поединка с «Ромой» в рамках 34-го тура чёрно-синие будут встречаться с аутсайдерами и середняками. Правда, в последних двух турах их ждут противостояния с «Наполи» и «Аталантой», которые могут стать для коллектива решающими.

Другой определяющий в борьбе за титул поединок также состоится в 34-м туре — «Ювентус» примет «Лацио». Данная встреча станет для команд уже третьей в текущем сезоне, причём в двух предыдущих сильнее оказывались римляне. В декабре «орлы» обыграли туринцев с интервалом в две недели с одинаковым счётом — 3:1. Сначала подопечные Симоне Индзаги взяли верх в чемпионате, а затем — в Суперкубке Италии.

Что касается календаря оставшихся матчей двух главных претендентов на золото, то ощутимого преимущества в данном компоненте ни один из них не имеет. Из команд, сражающихся за путёвки в еврокубки, и «Лацио», и «Ювентусу» предстоит встретиться с «Миланом» и «Аталантой». Также серьёзные испытания ждут оба коллектива в последнем туре. «Ювентус» сыграет с «Ромой», а «Лацио» — с «Наполи».

Четвёртое место «Аталанты» и нестабильная «Рома»

Если борьба за чемпионство в Италии может затянуться до самого финиша, то обладатель последней путёвки в Лигу чемпионов уже практически определился. «Аталанта» на три очка опережает «Рому» и имеет матч в запасе. Учитывая нестабильность римлян, догнать оппонента им будет нелегко.

В свою очередь, «Аталанте» будет непросто настичь оторвавшийся на шесть очков «Интер». Таким образом, бергамаски могут променять прошлогоднюю бронзу на четвёртое место и остаться без прямой путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. «Интер» же близок к тому, чтобы впервые с 2011-го завоевать медали чемпионата Италии.

При этом «Аталанта» продолжает выступление в Лиге чемпионов. В первом раунде плей-офф команда выбила из борьбы «Валенсию» и теперь примет участие в «финале восьми» турнира, который состоится в августе.

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В чемпионате же команду Джана Пьеро Гасперини ещё ждут матчи с «Ювентусом», «Лацио», «Интером», «Наполи» и «Миланом». Можно было бы сказать, что, исходя из этого, «Рома» получит возможность побороться с оппонентом за путёвку в ЛЧ, но римлян ждут встречи с теми же соперниками, за исключением «Лацио».

Неожиданные претенденты на еврокубки и «Фиорентина» в борьбе за выживание

Зато нешуточная борьба развернётся за путёвки в Лигу Европы. Дополнительно обострила её победа «Наполи» в Кубке Италии. Таким образом неаполитанцы гарантировали себе участие в еврокубках, и если они финишируют на шестом месте, пропуском в ЛЕ станет седьмая строчка.

В настоящий момент её занимает «Милан», набравший 36 баллов, но сразу пять команд располагаются на расстоянии пяти и менее баллов от россонери. Среди них коллективы, которые долгие годы не играли в еврокубках: «Болонья» — 20 лет, «Кальяри» — 26, «Верона» — 32. А «Сассуоло» ограничился одним участием в Лиге Европы.

«Милану» предстоит выдержать напор скромных, но амбциозных коллективов, которые не намерены упускать шанс войти в историю. При этом результаты красно-чёрных в текущем сезоне стабильностью не отличаются. Так, в последнем туре перед остановкой сезона они дома уступили одному из аутсайдеров — «Дженоа» — 1:2.

А после возобновления сезона «Милан» вылетел из Кубка Италии, не сумев дома переиграть «Ювентус» (0:0). При этом клуб раздирает борьба за власть. По информации СМИ, в ближайшее время Стефано Пиоли на посту главного тренера команды может сменить немецкий специалист Ральф Рангник. Это, в свою очередь, якобы может привести к уходу из клуба спортивного директора и легенды «Милана» Паоло Мальдини. В начале марта свой пост покинул директор красно-чёрных Звонимир Бобан.

В таких условиях россонери тяжело будет показать достойный результат в чемпионате, тем более что им ещё предстоит сыграть с «Ромой», «Лацио», «Ювентусом», «Наполи» и «Аталантой».

Не лучшие времена переживает и другой именитый клуб, «Фиорентина». В прошлом сезоне флорентийцы заняли лишь 16-е место в Серии, а в этом — располагаются на 13-м, всего в пяти очках от зоны вылета. Подопечные Джузеппе Якини рискуют впервые с 2004-го покинуть элитный дивизион.

При этом два коллектива, вылетающие из Серии А, практически определились. «Брешии» и СПАЛу будет тяжело сохранить место в элите. Первый коллектив отстаёт от 17-го места на девять очков, а второй — на семь.

Зато команды, расположившиеся с 14-го по 18-е места, разделяют всего три балла. В их число входят «Удинезе», «Торино», «Сампдория», «Дженоа» и «Лечче».

Иммобиле в погоне за Игуаином и голевые свершения Роналду

С особенным интересом болельщики будут следить за гонкой бомбардиров Серии А. В настоящий момент в списке лучших снайперов уверенно лидирует нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. На счету итальянца 27 мячей, и он может стать 11-м футболистом в истории чемпионатов Италии, записавшим на свой счёт 30 и более голов по итогам сезона.

Рекорд результативности принадлежит Джино Россеттини и Гонсало Игуаину, которые забивали по 36 мячей. Аргентинец повторил достижение итальянца в 2016-м. Теперь планку попробует преодолеть Иммобиле.

Не стоит сбрасывать со счетов и Криштиану Роналду, в активе которого 21 гол, поскольку 16 из них португалец забил в 12 последних матчах Серии А.

Таким образом, Роналду до конца сезона будет составлять конкуренцию Иммобиле, а заодно попытается в восьмой раз в карьере забить 30 и более мячей за сезон в национальном первенстве. Однажды ему это удавалось в Англии и шесть раз — в Испании. В прошлом же сезоне чемпионата Италии Криштиану записал себе в актив 21 точный удар.