«Финалы восьми» в августе: Лига чемпионов и Лига Европы будут доиграны в Португалии и Германии

Исполком УЕФА определился с форматом проведения решающих стадий еврокубков в текущем сезоне. Лига чемпионов возобновится в августе и пройдёт в формате «Финала восьми» в португальском Лиссабоне. Заключительные предфинальные стадии турнира будут состоять из одного матча вместо двух. Аналогичным образом будет доиграна Лига Европы, решающие встречи которой состоятся в четырёх городах Германии. Суперкубок УЕФА будет проведён в Будапеште 24 сентября.

Лига чемпионов впервые в своей истории будет доиграна в формате «Финала восьми». Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам заседания исполнительного комитета. На каждой стадии участники турнира будут проводить по одному матчу. Все игры пройдут в Лиссабоне на стадионах «Эштадиу да Луш» и «Жозе Алваладе».

В «Финал восьми» уже успели выйти четыре команды. Это «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта». Ещё восемь клубов должны провести ответные матчи 1/8 финала, выявив оставшиеся четыре команды. Ещё продолжается борьба в парах — «Наполи» и «Барселона» (первый матч — 1:1), «Челси» и «Бавария» (0:3), «Лион» и «Ювентус» (1:0), «Реал» и «Манчестер Сити» (1:2).

Вторые матчи между этими парами состоятся 7 и 8 августа.

Решение о том, где они будут проходить, пока не принято. Это будут либо стадионы, которые должны были первоначально принять игры, либо арены «Драгао» в Порту и «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше.

При этом «Финал восьми» пройдёт с 12 по 23 августа. Четвертьфиналы — с 12 по 15 августа. На 18 и 19 августа запланированы полуфинальные игры. Финал завершит еврокубковый сезон 23 августа.

Двухматчевый формат плей-офф был неизменной частью еврокубков на протяжении практически всей истории. Лишь однажды до текущего сезона финалист Лиги чемпионов определялся с помощью одной игры. Это произошло в сезоне-1993/94, когда полуфинальные встречи принимали команды, занявшие первые места на групповом этапе. Тогда «Милану» и «Барселоне» не пришлось приезжать в гости к «Монако» и «Порту», чтобы после домашних побед продолжать борьбу за выход в финал.

Все города, которые ранее получили возможность провести решающие матчи Лиги чемпионов, оставят за собой это право, но им придётся подождать ещё один год. Финал 2021 года пройдёт в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, в 2022-м наступит очередь санкт-петербургской «Газпром Арены», а в 2023-м и 2024-м — мюнхенской «Альянц Арены» и лондонского «Уэмбли».

В отношении Лиги Европы тоже принято решение задействовать формат «Финала восьми». Все игры пройдут на территории Германии в Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене с 10 по 21 августа — такой выбор городов обусловлен их близостью друг к другу.

Предварять этот мини-турнир будут игры 1/8 финала. Шестерым парам участников необходимо провести 5 и 6 августа ответные матчи, которые состоятся либо там, где планировалось изначально, либо в Германии. Двум дуэтам — «Интеру» и «Хетафе», «Севилье» и «Роме», не успевшим провести игры на этой стадии, придётся определять обладателя путёвки в следующий круг только по итогам одной встречи.

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы смогут оспорить между собой Суперкубок УЕФА. Матч за этот трофей состоится 24 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, который заменил «Драгао» в Порту. Все следующие подобные игры пройдут там же, где и должны, так что в 2023 году матч за Суперкубок УЕФА примет Казань.

Исполком УЕФА также принял решение разрешить командам заменить до трёх игроков в своих заявках на еврокубки, однако включить в состав можно будет только тех футболистов, которые были подписаны до 3 февраля 2020 года. Во время самих матчей, как и в национальных чемпионатах, можно будет совершать до пяти замен.

В следующем сезоне еврокубки в целом сохранят свой формат, однако отборочные стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы будут состоять из одного матча. Исключение сделано только для раунда плей-офф — в нём команды по-прежнему будут проводить по две игры. Групповой этап двух турниров начнётся 20 октября, а завершится 10 декабря.

Осенью футболистов ждёт насыщенный график матчей сборных. Октябрьское и ноябрьское окна будут состоять не из двух игр, как было ранее, а из трёх. Помимо встреч в рамках группового этапа Лиги наций, национальные ассоциации должны будут также провести по два товарищеских матча. В октябре и ноябре также состоится розыгрыш четырёх последних путёвок на Евро-2020, за которые продолжают бороться 16 сборных.